У столиці оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА, на Київщині працювала ППО
Середа, 19 липня 2023, 04:50
Вранці 19 липня в Києві повторно оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА, повідомляли і про роботу ППО в Київській області.
Джерело: начальник КМВА Сергій Попко, КОВА
Пряма мова: "Увага! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА для столиці! Прямуйте до укриттів!"
Деталі: У Київській ОВА повідомили, що зафіксовано рух ворожих БпЛА. І додали, що в регіоні працює ППО.
Пряма мова Попка: "В області, на підступах до Києва, працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"
Оновлено: О 05:40 відбої тривогти оголосили в Києві та області.