У столиці оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА, на Київщині працювала ППО

Вранці 19 липня в Києві повторно оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА, повідомляли і про роботу ППО в Київській області.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко, КОВА

Пряма мова: "Увага! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА для столиці! Прямуйте до укриттів!"

Деталі: У Київській ОВА повідомили, що зафіксовано рух ворожих БпЛА. І додали, що в регіоні працює ППО.

Пряма мова Попка: "В області, на підступах до Києва, працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

Оновлено: О 05:40 відбої тривогти оголосили в Києві та області.