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У столиці оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА, на Київщині працювала ППО

"Українська правда"Середа, 19 липня 2023, 04:50
У столиці оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА, на Київщині працювала ППО
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З РАДІО СВОБОДА

Вранці 19 липня в Києві повторно оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА, повідомляли і про роботу ППО в Київській області.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко, КОВА

Пряма мова: "Увага! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА для столиці! Прямуйте до укриттів!"

Деталі: У Київській ОВА повідомили, що зафіксовано рух ворожих БпЛА. І додали, що в регіоні працює ППО.

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Пряма мова Попка: "В області, на підступах до Києва, працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!"

Оновлено: О 05:40 відбої тривогти оголосили в Києві та області.

Теми: Київповітряна тривогаКиївська областьППО
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