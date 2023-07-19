В столице объявляли воздушнаю тревогу из-за угрозы БпЛА, на Киевщине работала ПВО

Утром 19 июля в Киеве повторно объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных БпЛА, сообщали и о работе ПВО в Киевской области.

Источник: начальник КМВА Сергей Попко, КОВА

Прямая речь: "Внимание! Угроза применения врагом ударных БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытия!"

Детали: В Киевской ОВА сообщили, что зафиксировано движение вражеских БпЛА. И добавили, что в регионе работает ПВО.

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Прямая речь Попко: "В области, на подступах к Киеву, работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!"

Обновлено: В 05:40 отбои тревоги объявили в Киеве и области.