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У низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Ольга Глущенко Середа, 19 липня 2023, 06:49
У низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку
фото: getty images

Вранці 19 липня повітряну тривогу оголошували в низці областей України через ракетну небезпеку.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Херсонська, Миколаївська, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська області – ракетна небезпека!"

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"Вінницька, Київська, Чернігівська області – ракетна небезпека!"

Деталі: Повітряники уточнили, що можливі пуски ракет типу "Калібр" із Чорного моря.

Оновлено: О 07:09 оголосили відбої тривоги по областях.

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Теми: повітряна тривога
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