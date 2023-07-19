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В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности

Ольга ГлущенкоСреда, 19 июля 2023, 06:49
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности
фото: getty images

Утром 19 июля воздушную тревогу объявляли в ряде областей Украины из-за ракетной опасности.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Херсонская, Николаевская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская области - ракетная опасность!"

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"Винницкая, Киевская, Черниговская области - ракетная опасность!"

Детали: Воздушники уточнили, что возможны пуски ракет типа "Калибр" с Черного моря.

Обновлено: В 07:09 объявили отбои тревоги по областям.

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Темы: воздушная тревога
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