В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности
Среда, 19 июля 2023, 06:49
Утром 19 июля воздушную тревогу объявляли в ряде областей Украины из-за ракетной опасности.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Херсонская, Николаевская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская области - ракетная опасность!"
"Винницкая, Киевская, Черниговская области - ракетная опасность!"
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Детали: Воздушники уточнили, что возможны пуски ракет типа "Калибр" с Черного моря.
Обновлено: В 07:09 объявили отбои тревоги по областям.