Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп

"Європейська правда", Альона Мазуренко Середа, 19 липня 2023, 09:31
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО GETTY IMAGES

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що в разі переобрання президентом він попросить Європу заплатити за відновлення запасів зброї, яку Вашингтон використовував для підтримки України у війні проти Росії.

Джерело: Трамп у передвиборчому відео, опублікованому у вівторок 

Пряма мова: "Менш ніж три роки тому я повністю відновив збройні сили Сполучених Штатів і вивів Америку на таку сильну глобальну позицію...

Двадцять дев'ять місяців по тому арсенали порожні, запаси виснажені, казначейство виснажене, ряди розпущені, наша країна повністю принижена, і ми маємо корумпованого, скомпрометованого президента, шахрая Джо Байдена, який тягне нас у Третю світову війну...

Я попрошу Європу відшкодувати нам витрати на відновлення запасів озброєнь, відправлених в Україну. Вони повинні робити це вже зараз, але Джо Байден занадто слабкий, його не поважають, і він навіть не може просити про це...

Коли я повернусь у Білий дім, першого ж дня ми повернемось до міжнародної політики, що ставить інтереси Америки на перше місце. Головний інтерес Америки у Східній Європі – мир та стабільність. Ми хочемо, щоб люди припинили помирати".

Деталі: Трамп звинуватив європейських союзників Америки в тому, що вони надали крихітну частку допомоги Україні.

Він розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона досі не звернулася з проханням про відшкодування.

Він також розкритикував рішення надати Києву касетні боєприпаси, звинувативши Байдена в тому, що він "тягне нас далі до Третьої світової війни".

Нагадаємо:

Теми: ТрампСШАЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Трамп
Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду
Трамп і Десантіс засудили надання касетних боєприпасів Україні
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Останні новини
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
Усі новини...
Реклама: