Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що в разі переобрання президентом він попросить Європу заплатити за відновлення запасів зброї, яку Вашингтон використовував для підтримки України у війні проти Росії.

Джерело: Трамп у передвиборчому відео, опублікованому у вівторок

Пряма мова: "Менш ніж три роки тому я повністю відновив збройні сили Сполучених Штатів і вивів Америку на таку сильну глобальну позицію...

Двадцять дев'ять місяців по тому арсенали порожні, запаси виснажені, казначейство виснажене, ряди розпущені, наша країна повністю принижена, і ми маємо корумпованого, скомпрометованого президента, шахрая Джо Байдена, який тягне нас у Третю світову війну...

Я попрошу Європу відшкодувати нам витрати на відновлення запасів озброєнь, відправлених в Україну. Вони повинні робити це вже зараз, але Джо Байден занадто слабкий, його не поважають, і він навіть не може просити про це...

Коли я повернусь у Білий дім, першого ж дня ми повернемось до міжнародної політики, що ставить інтереси Америки на перше місце. Головний інтерес Америки у Східній Європі – мир та стабільність. Ми хочемо, щоб люди припинили помирати".

Деталі: Трамп звинуватив європейських союзників Америки в тому, що вони надали крихітну частку допомоги Україні.

Він розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона досі не звернулася з проханням про відшкодування.

Він також розкритикував рішення надати Києву касетні боєприпаси, звинувативши Байдена в тому, що він "тягне нас далі до Третьої світової війни".

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