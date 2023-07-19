Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания президентом он попросит Европу заплатить за восстановление запасов оружия, которое Вашингтон использовал для поддержки Украины в войне против России.

Источник: Трамп в предвыборном видео, опубликованном во вторник

Прямая речь: "Менее чем три года назад я полностью восстановил вооруженные силы Соединенных Штатов и вывел Америку на такую сильную глобальную позицию.

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Двадцать девять месяцев спустя арсеналы пусты, запасы истощены, казначейство истощено, ряды распущены, наша страна полностью унижена, и мы имеем коррумпированного, скомпрометированного президента, мошенника Джо Байдена, который тянет нас в Третью мировую войну.

Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных в Украину. Они должны делать это уже сейчас, но Джо Байден слишком слаб, его не уважают, и он даже не может просить об этом...

Когда я вернусь в Белый дом, в первый же день мы вернемся к международной политике, которая ставит интересы Америки на первое место. Главный интерес Америки в Восточной Европе – мир и стабильность. Мы хотим, чтобы люди перестали умирать".

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Детали: Трамп обвинил европейских союзников Америки в том, что они предоставили крошечную долю помощи Украине.

Он раскритиковал администрацию Байдена за то, что она до сих пор не обратилась с просьбой о возмещении.

Он также раскритиковал решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы, обвинив Байдена в том, что он "тянет нас дальше к Третьей мировой войне".

Напомним: