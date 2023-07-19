Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп

"Европейская правда", Алена МазуренкоСреда, 19 июля 2023, 09:31
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
ДОНАЛЬД ТРАМП, ФОТО GETTY IMAGES

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания президентом он попросит Европу заплатить за восстановление запасов оружия, которое Вашингтон использовал для поддержки Украины в войне против России.

Источник: Трамп в предвыборном видео, опубликованном во вторник

Прямая речь: "Менее чем три года назад я полностью восстановил вооруженные силы Соединенных Штатов и вывел Америку на такую сильную глобальную позицию.

Реклама:

Двадцать девять месяцев спустя арсеналы пусты, запасы истощены, казначейство истощено, ряды распущены, наша страна полностью унижена, и мы имеем коррумпированного, скомпрометированного президента, мошенника Джо Байдена, который тянет нас в Третью мировую войну.

Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных в Украину. Они должны делать это уже сейчас, но Джо Байден слишком слаб, его не уважают, и он даже не может просить об этом...

Когда я вернусь в Белый дом, в первый же день мы вернемся к международной политике, которая ставит интересы Америки на первое место. Главный интерес Америки в Восточной Европе – мир и стабильность. Мы хотим, чтобы люди перестали умирать".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Трамп обвинил европейских союзников Америки в том, что они предоставили крошечную долю помощи Украине.

Он раскритиковал администрацию Байдена за то, что она до сих пор не обратилась с просьбой о возмещении.

Он также раскритиковал решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы, обвинив Байдена в том, что он "тянет нас дальше к Третьей мировой войне".

Напомним:

Темы: ТрампСШАЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Трамп
Штурм Капитолия: Трампа будут судить в разгар избирательной кампании в США
Трамп прошел процедуру ареста, пробыв в тюрьме 20 мин
CNN: Трамп планирует явиться в тюрьму в связи с предъявленным ему обвинением
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: