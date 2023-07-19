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Жителька Миколаєва зливала місця дислокації влади і ЗСУ "беркутівцю" в Крим – СБУ

Олена РощінаСереда, 19 липня 2023, 12:06
Жителька Миколаєва зливала місця дислокації влади і ЗСУ беркутівцю в Крим – СБУ
Інформаторку РФ у Миколаєві затримали, фото СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України запобігли черговій спробі росіян отримати координати будівель, куди тимчасово передислокувалися військово-цивільні адміністрації та підрозділи Сил оборони в Миколаївській області, затримали жительку Миколаєва. 

Джерело: Служба безпеки України, Миколаївська обласна прокуратура

Деталі: Під час контрдиверсійних заходів на прифронтовій території Миколаївщини працівники СБУ затримали жінку, яка співпрацювала з Головним управлінням Генерального штабу ЗС РФ (а саме з ГРУ).

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За даними слідства, ворожою інформаторкою виявилась 55-річна жителька Миколаєва, яку російське ГРУ дистанційно залучило до співпраці навесні 2023 року.

Її основним завданням було встановлення точних координат адмінбудівель місцевих органів виконавчої влади і часових інтервалів максимальної присутності там посадовців.

Також агентка РФ намагалась виявити можливі позиції далекобійної артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних артсистем HIMARS, які залучені до бойових операцій українських військ на південному напрямку.

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Отриману інформацію жінка передавала російській спецслужбі через "зв’язкового". Ним виявився її близький родич, який раніше проходив службу у розформованому українському спецпідрозділі "Беркут", а зараз перебуває у складі окупаційної поліції РФ у тимчасово захопленому Криму.

Розвідінформація потрібна була російським загарбникам для підготовки нової серії повітряних ударів по українських об’єктах у Миколаївській області.

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, у червні 2023 року підозрювана збирала та передавала родичу, який проживає на тимчасово окупованій території АР Крим, через Telegram інформацію про місця дислокації військових підрозділів Збройних Сил України та військової техніки на території Миколаївської та Херсонської областей. 

При цьому жінка усвідомлювала, що надана нею інформація може бути використана для завдання ворогом артилерійських чи авіаударів по зазначених об’єктах".

 

Деталі: Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю, поетапно задокументували її злочинні дії і затримали при спробі передачі розвідданих агресору.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами листування з представником російської спецслужби.

Слідчі СБУ повідомили мешканці м. Миколаїв про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України). 

Інформаторці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років в'язниці.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо: 16 липня військова контррозвідка Служби безпеки України під час спецоперації в Херсонській області затримала контрактницю ЗСУ за підозрою в державній зраді й співпраці з російською розвідкою.

Теми: держзрадавійнаБеркутСБУ
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