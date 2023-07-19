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Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ "беркутовцу" в Крым

Елена РощинаСреда, 19 июля 2023, 12:06
Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ беркутовцу в Крым
Информаторку РФ в Николаеве задержали, фото СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили очередную попытку россиян получить координаты зданий, куда временно передислоцировались военно-гражданские администрации и подразделения Сил обороны в Николаевской области, задержали жительницу Николаева. 

Источник: Служба безопасности Украины, Николаевская областная прокуратура

Детали: Во время контрдиверсионных мероприятий на прифронтовой территории Николаевщины работники СБУ задержали женщину, которая сотрудничала с Главным управлением Генерального штаба ВС РФ (а именно с ГРУ).

По данным следствия, вражеской информаторшей оказалась 55-летняя жительница Николаева, которую российское ГРУ дистанционно привлекло к сотрудничеству весной 2023 года.

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Ее основной задачей было установление точных координат админзданий местных органов исполнительной власти и временных интервалов максимального присутствия там должностных лиц.

Также агент РФ пыталась выявить возможные позиции дальнобойной артиллерии ВСУ, в том числе реактивных артсистем HIMARS, которые привлечены к боевым операциям украинских войск на южном направлении.

Полученную информацию женщина передавала российской спецслужбе через "связного". Им оказался ее близкий родственник, который ранее проходил службу в расформированном украинском спецподразделении "Беркут", а сейчас находится в составе оккупационной полиции РФ во временно захваченном Крыму.

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Развединформация нужна была российским захватчикам для подготовки новой серии воздушных ударов по украинским объектам в Николаевской области.

Дословно прокуратура: "По данным следствия, в июне 2023 года подозреваемая собирала и передавала родственнику, который проживает на временно оккупированной территории АР Крым, через Telegram информацию о местах дислокации военных подразделений Вооруженных Сил Украины и военной техники на территории Николаевской и Херсонской областей. 

При этом женщина осознавала, что предоставленная ею информация может быть использована для нанесения врагом артиллерийских или авиаударов по указанным объектам".

 

Детали: Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленницу, поэтапно задокументировали ее преступные действия и задержали при попытке передачи разведданных агрессору.

Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами переписки с представителем российской спецслужбы.

Следователи СБУ сообщили жительнице г. Николаев о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины). 

Информаторше избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним: 16 июля военная контрразведка Службы безопасности Украины во время спецоперации в Херсонской области задержала контрактницу ВСУ по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с российской разведкой.

Темы: госизменавойнаБеркутСБУ
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