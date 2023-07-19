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У Польщі викрили агентів РФ, які збиралися підривати потяги з допомогою для України – ЗМІ

"Європейська правда", Валентина РоманенкоСереда, 19 липня 2023, 12:20
У Польщі викрили агентів РФ, які збиралися підривати потяги з допомогою для України – ЗМІ
ілюстрація Gazeta Polska

У Польщі розкрили мережу російських агентів, яка в тому числі планувала диверсії на залізниці проти потягів зі зброєю та гуманітарною допомогою, що прямують в Україну.

Джерело: Gazeta Polska, на яку посилається "Європейська правда"

Деталі: Видання дізналося, що серед 66 томів справи є вказівки на те, що підозрювані члени мережі планували підривати поїзди, що прямують в Україну зі зброєю та гумдопомогою.

Саме ризик безпосереднього виконання таких атак нібито спонукав польські спецслужби починати арешти.

"З цієї причини перші арешти були саме у той час, а не якийсь інший. Ризик атак був надто великий для того, щоби продовжувати спостерігати за діями групи", – поділився анонімний співрозмовник, знайомий з матеріалами справи.

Журналісти також дізналися, що агентурна мережа була відносно "свіжою" – її створили на початку 2023 року.

Агенти нібито напряму отримували вказівки з Москви і за виконання поставлених завдань отримували оплату переважно у криптовалюті.

Викрита мережа поки вважається найбільшою з подібних у сучасній історії Польщі.

Нагадаємо: У березні в Польщі оголосили про ліквідацію шпигунської мережі, яка діяла на користь Росії. У рамках операції затримали дев'ять осіб, згодом їхня кількість зросла до 15. За інформацією ЗМІ, серед них – громадяни Росії, Білорусі та України.

Чотирнадцятим затриманим був професійний російський хокеїст.

Теми: ПольщадиверсантивійнаРосія
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