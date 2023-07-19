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В Польше разоблачили агентов РФ, которые собирались взрывать поезда с помощью для Украины – СМИ

"Европейская правда", Валентина РоманенкоСреда, 19 июля 2023, 12:20
В Польше разоблачили агентов РФ, которые собирались взрывать поезда с помощью для Украины – СМИ
иллюстрация Gazeta Polska

В Польше раскрыли сеть российских агентов, которая в том числе планировала диверсии на железной дороге против поездов с оружием и гуманитарной помощью, следующих в Украину.

Источник: Gazeta Polska, на которую ссылается "Европейская правда"

Детали: Польское издание узнало, что среди 66 томов дела есть указания на то, что подозреваемые члены сети планировали взрывать поезда, следующие в Украину с оружием и гумпомощью.

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Именно риск непосредственного выполнения таких атак якобы побудил польские спецслужбы начинать аресты.

"По этой причине первые аресты были именно в то время, а не какой-то другой. Риск атак был слишком велик для того, чтобы продолжать наблюдать за действиями группы", - поделился анонимный собеседник, знакомый с материалами дела.

Журналисты также узнали, что агентурная сеть была относительно "свежей" - ее создали в начале 2023 года.

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Агенты якобы напрямую получали указания из Москвы и за выполнение поставленных задач получали оплату преимущественно в криптовалюте.

Разоблаченная сеть пока считается крупнейшей из подобных в современной истории Польши.

Напомним: В марте в Польше объявили о ликвидации шпионской сети, которая действовала в пользу России. В рамках операции задержали девять человек, впоследствии их количество возросло до 15. По информации СМИ, среди них - граждане России, Беларуси и Украины.

Четырнадцатым задержанным был профессиональный российский хоккеист.

Темы: ПольшадиверсантывойнаРосcия
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