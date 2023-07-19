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Польовий шпиталь, "Леопарди", БТРи і "швидкі": Іспанія оголосила про допомогу Україні

"Європейська правда", Олена РощінаСереда, 19 липня 2023, 13:05
Польовий шпиталь, Леопарди, БТРи і швидкі: Іспанія оголосила про допомогу Україні
Margarita Robles, Europa Press via Getty Images

Іспанія вже відправила в Україну польовий госпіталь та незабаром відправить ще чотири танки Leopard 2A4, 10 бронетранспортерів, вантажівки, всюдиходи і "швидкі". 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Іспанії

Деталі: 18 липня після зустрічі у форматі "Рамштайн" іспанська міністр оборони Маргарита Роблес заявила про важливість передачі Україні посиленого польового госпіталю, який має можливості для проведення невідкладної хірургії, післяопераційні приміщення, аптеку, стерилізаційну, лабораторію та два модулі для госпіталізації.

Напередодні госпіталь залишив Іспанію і 23 липня він прибуде до Польщі, звідки вирушить до України. 

Раніше українські лікарі та логістичний персонал пройшли підготовку в Сарагосі і вже готові до розгортання, збирання та експлуатації шпиталю в зоні бойових дій.

Міністр також оголосила, що наступного тижня Іспанія морем відправить в Україну чотири бойові танки Leopard 2A4, десять бронетранспортерів і кілька всюдиходів, невеликі вантажівки і машини швидкої допомоги.

Роблес також оголосила, що влітку буде відправлена нова партія легкого озброєння і боєприпасів великого калібру.

Цьому передувало: В липні українські прикордонники та митники завершили перший кінологічний курс із виявлення вибухових речовин, зброї та боєприпасів в Іспанії.

У червні Іспанія оголосила про плани передати Україні польовий шпиталь, а також 20 бронетранспортерів і чотири танки Leopard 2A4.

Раніше ЗСУ отримали шість танків Leopard 2A4 від Іспанії.

Теми: Іспаніядопомога Українітанкизброя
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