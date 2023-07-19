Полевой госпиталь, "Леопарды", БТРы и "скорые": Испания объявила о помощи Украине

Испания уже отправила в Украину полевой госпиталь и вскоре отправит еще четыре танка Leopard 2A4, 10 бронетранспортеров, грузовики, вездеходы и "скорые".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Испании

Детали: 18 июля после встречи в формате "Рамштайн" испанская министр обороны Маргарита Роблес заявила о важности передачи Украине усиленного полевого госпиталя, который имеет возможности для проведения неотложной хирургии, послеоперационные помещения, аптеку, стерилизационную, лабораторию и два модуля для госпитализации.

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Накануне госпиталь покинул Испанию и 23 июля он прибудет в Польшу, откуда отправится в Украину. Ранее украинские врачи и логистический персонал прошли подготовку в Сарагосе и уже готовы к развертыванию, сборке и эксплуатации госпиталя в зоне боевых действий.

Министр также объявила, что на следующей неделе Испания морем отправит в Украину четыре боевых танка Leopard 2A4, десять бронетранспортеров и несколько вездеходов, небольшие грузовики и машины скорой помощи.

Роблес также объявила, что летом будет отправлена новая партия легкого вооружения и боеприпасов крупного калибра.

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Этому предшествовало: В июле украинские пограничники и таможенники завершили первый кинологический курс по выявлению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов в Испании.

В июне Испания объявила о планах передать Украине полевой госпиталь, а также 20 бронетранспортеров и четыре танка Leopard 2A4.

Ранее ВСУ получили шесть танков Leopard 2A4 от Испании.