Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полевой госпиталь, "Леопарды", БТРы и "скорые": Испания объявила о помощи Украине

"Европейская правда", Елена РощинаСреда, 19 июля 2023, 13:05
Полевой госпиталь, Леопарды, БТРы и скорые: Испания объявила о помощи Украине
Margarita Robles, Europa Press via Getty Images

Испания уже отправила в Украину полевой госпиталь и вскоре отправит еще четыре танка Leopard 2A4, 10 бронетранспортеров, грузовики, вездеходы и "скорые".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Испании

Детали: 18 июля после встречи в формате "Рамштайн" испанская министр обороны Маргарита Роблес заявила о важности передачи Украине усиленного полевого госпиталя, который имеет возможности для проведения неотложной хирургии, послеоперационные помещения, аптеку, стерилизационную, лабораторию и два модуля для госпитализации.

Реклама:

Накануне госпиталь покинул Испанию и 23 июля он прибудет в Польшу, откуда отправится в Украину. Ранее украинские врачи и логистический персонал прошли подготовку в Сарагосе и уже готовы к развертыванию, сборке и эксплуатации госпиталя в зоне боевых действий.

Министр также объявила, что на следующей неделе Испания морем отправит в Украину четыре боевых танка Leopard 2A4, десять бронетранспортеров и несколько вездеходов, небольшие грузовики и машины скорой помощи.

Роблес также объявила, что летом будет отправлена новая партия легкого вооружения и боеприпасов крупного калибра.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: В июле украинские пограничники и таможенники завершили первый кинологический курс по выявлению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов в Испании.

В июне Испания объявила о планах передать Украине полевой госпиталь, а также 20 бронетранспортеров и четыре танка Leopard 2A4.

Ранее ВСУ получили шесть танков Leopard 2A4 от Испании.

Темы: Испанияпомощь Украинетанкиоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Испания
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
После подсчета голосов из-за рубежа партия премьера Испании потеряла один мандат
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: