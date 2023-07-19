ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
Середа, 19 липня 2023, 14:06
У 2023 році Державне бюро розслідувань направило до суду понад 75 обвинувальних актів стосовно суддів.
Джерело: пресслужба ДБР
Дослівно ДБР: "У першому півріччі 2023 року до суду за матеріалами ДБР були направлені обвинувальні акти щодо 75 суддів, ще 9 суддям повідомлено про підозру, затримано одного суддю".
Деталі: У ДБР наголошують, що матеріали розслідувань надають Вищій раді правосуддя необхідні підстави та аргументи для очищення суддівського корпусу.
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Що цьому передувало:
- Йдеться у тому числі про справу судді Олексія Тандири, який на смерть збив нацгвардійця в Києві.
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