ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року

У 2023 році Державне бюро розслідувань направило до суду понад 75 обвинувальних актів стосовно суддів.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно ДБР: "У першому півріччі 2023 року до суду за матеріалами ДБР були направлені обвинувальні акти щодо 75 суддів, ще 9 суддям повідомлено про підозру, затримано одного суддю".

Деталі: У ДБР наголошують, що матеріали розслідувань надають Вищій раді правосуддя необхідні підстави та аргументи для очищення суддівського корпусу.

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Що цьому передувало:

Йдеться у тому числі про справу судді Олексія Тандири, який на смерть збив нацгвардійця в Києві.

Знати більше: Батько трьох дітей. Що відомо про 23-річного нацгвардійця, якого на смерть збив суддя у Києві