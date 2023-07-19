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ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року

Тетяна ЛозовенкоСереда, 19 липня 2023, 14:06
ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
GETTY IMAGES

У 2023 році Державне бюро розслідувань направило до суду понад 75 обвинувальних актів стосовно суддів.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно ДБР: "У першому півріччі 2023 року до суду за матеріалами ДБР були направлені обвинувальні акти щодо 75 суддів, ще 9 суддям повідомлено про підозру, затримано одного суддю".

Деталі: У ДБР наголошують, що матеріали розслідувань надають Вищій раді правосуддя необхідні підстави та аргументи для очищення суддівського корпусу.

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Теми: ДБРсуд
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