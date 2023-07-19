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ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода

Татьяна ЛозовенкоСреда, 19 июля 2023, 14:06
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
GETTY IMAGES

В 2023 году Государственное бюро расследований направило в суд более 75 обвинительных актов в отношении судей.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно ГБР: "В первом полугодии 2023 года в суд по материалам ГБР были направлены обвинительные акты в отношении 75 судей, еще 9 судьям сообщено о подозрении, задержан один судья".

Детали: В ГБР отмечают, что материалы расследований предоставляют Высшему совету правосудия необходимые основания и аргументы для очистки судейского корпуса.

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Темы: ГБРсуд
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