Президент Росії Володимир Путін все ж таки погодився не їхати на саміт БРІКС у Південно-Африканську республіку, яка відповідно до рішення Міжнародного кримінального суду мала б заарештувати лідера країни агресора.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офісі президента ПАР Сиріла Рамафоси, пропагандисти "РИА "Новости"

Дослівно: "За взаємною згодою, президент Росії Владімір Путін не поїде на саміт. Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ Сергєй Лавров"

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Деталі: На саміті особисто будуть присутні лідери Бразилії, Індії, Китаю і ПАР.

Прессекретар президента країна агресора Дмитро Пєсков підтвердив, що Путін не поїде у ПАР. За його словами, Путін візьме участь у саміті в режимі відео конференції.

Натомість Кремль відправить на самі БРІКС міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

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Передісторія:

Досі зберігалася невизначеність з приводу того, чи лідер РФ поїде на саміт, оскільки ПАР – країна-учасниця Римського статуту і зобов’язана була би заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду. Раніше президент ПАР Рамафоса публічно заявляв, що очікує участі Владіміра Путіна на саміті БРІКС.

Минулого тижня вже з’являлася інформація, що ПАР просила Росію відправити замість Путіна Лаврова, але отримала відмову.

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