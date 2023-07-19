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Путін вирішив не їхати на саміт у ПАР, де йому загрожує арешт

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловСереда, 19 липня 2023, 14:30
Путін вирішив не їхати на саміт у ПАР, де йому загрожує арешт
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін все ж таки погодився не їхати на саміт БРІКС у Південно-Африканську республіку, яка відповідно до рішення Міжнародного кримінального суду мала б заарештувати лідера країни агресора.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офісі президента ПАР Сиріла Рамафоси, пропагандисти "РИА "Новости"

Дослівно: "За взаємною згодою, президент Росії Владімір Путін не поїде на саміт. Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ Сергєй Лавров"

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Деталі: На саміті особисто будуть присутні лідери Бразилії, Індії, Китаю і ПАР.

Прессекретар президента країна агресора Дмитро Пєсков підтвердив, що Путін не поїде у ПАР. За його словами, Путін візьме участь у саміті в режимі відео конференції.

Натомість Кремль відправить на самі БРІКС міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Досі зберігалася невизначеність з приводу того, чи лідер РФ поїде на саміт, оскільки ПАР – країна-учасниця Римського статуту і зобов’язана була би заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду. Раніше президент ПАР Рамафоса публічно заявляв, що очікує участі Владіміра Путіна на саміті БРІКС.
  • Минулого тижня вже з’являлася інформація, що ПАР просила Росію відправити замість Путіна Лаврова, але отримала відмову.

Знати більше: Гаага готує новини. Чому ордер МКС для Путіна може призвести навіть до справи щодо геноциду

Теми: Путінарештвійна
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