Путин решил не ехать на саммит в ЮАР, где ему грозит арест
Президент России Владимир Путин все же согласился не ехать на саммит БРИКС в Южно-Африканскую республику, которая в соответствии с решением Международного уголовного суда должна была бы арестовать лидера страны агрессора.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы, пропагандисты РИА "новости"
Дословно: "По взаимному согласию, президент России Владимир Путин не поедет на саммит. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров"
Детали: На саммите лично будут присутствовать лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Пресс-секретарь президента страна агрессора Дмитрий Песков подтвердил, что Путин не поедет в ЮАР. По его словам, Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции.
Вместе с тем, Кремль отправит на саммит БРИКС министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Предистория:
- До сих пор сохранялась неопределенность по поводу того, поедет ли лидер РФ на саммит, поскольку ЮАР – страна-участница Римского статута и обязана была бы арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда. Ранее президент ЮАР Рамафоса публично заявлял, что ожидает участия Владимира Путина на саммите БРИКС.
- На прошлой неделе уже появлялась информация, что ЮАР просила Россию отправить вместо Путина Лаврова, но получила отказ.
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