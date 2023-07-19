Путин решил не ехать на саммит в ЮАР, где ему грозит арест

Президент России Владимир Путин все же согласился не ехать на саммит БРИКС в Южно-Африканскую республику, которая в соответствии с решением Международного уголовного суда должна была бы арестовать лидера страны агрессора.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы, пропагандисты РИА "новости"

Дословно: "По взаимному согласию, президент России Владимир Путин не поедет на саммит. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров"

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Детали: На саммите лично будут присутствовать лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Пресс-секретарь президента страна агрессора Дмитрий Песков подтвердил, что Путин не поедет в ЮАР. По его словам, Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции.

Вместе с тем, Кремль отправит на саммит БРИКС министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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Предистория:

До сих пор сохранялась неопределенность по поводу того, поедет ли лидер РФ на саммит, поскольку ЮАР – страна-участница Римского статута и обязана была бы арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда. Ранее президент ЮАР Рамафоса публично заявлял, что ожидает участия Владимира Путина на саммите БРИКС.

На прошлой неделе уже появлялась информация, что ЮАР просила Россию отправить вместо Путина Лаврова, но получила отказ.

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