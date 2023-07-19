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Путин решил не ехать на саммит в ЮАР, где ему грозит арест

"Европейская правда", Станислав ПогориловСреда, 19 июля 2023, 14:30
Путин решил не ехать на саммит в ЮАР, где ему грозит арест
Владимир Путин, фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин все же согласился не ехать на саммит БРИКС в Южно-Африканскую республику, которая в соответствии с решением Международного уголовного суда должна была бы арестовать лидера страны агрессора.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы, пропагандисты РИА "новости"

Дословно: "По взаимному согласию, президент России Владимир Путин не поедет на саммит. Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров"

Детали: На саммите лично будут присутствовать лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

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Пресс-секретарь президента страна агрессора Дмитрий Песков подтвердил, что Путин не поедет в ЮАР. По его словам, Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции.

Вместе с тем, Кремль отправит на саммит БРИКС министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • До сих пор сохранялась неопределенность по поводу того, поедет ли лидер РФ на саммит, поскольку ЮАР – страна-участница Римского статута и обязана была бы арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда. Ранее президент ЮАР Рамафоса публично заявлял, что ожидает участия Владимира Путина на саммите БРИКС.
  • На прошлой неделе уже появлялась информация, что ЮАР просила Россию отправить вместо Путина Лаврова, но получила отказ.

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Темы: Путинарествойна
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