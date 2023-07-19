СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців

Служба безпеки України заявляє, що її контррозвідка нейтралізувала три міжнародних злочинних угруповання, які незаконно переправляли військовозобов'язаних українців за кордон.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними Служби безпеки України, до складу трьох формувань входили 11 осіб, серед яких четверо іноземців. 10-х зловмисників затримали, ще один – громадянин європейської країни – переховується за межами України.

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Під час спецоперації один із фігурантів напав на офіцера СБУ з ножем, намагаючись вирватися від правоохоронців. Однак контррозвідники української спецслужби знезброїли і затримали його.

Як встановила СБУ, кожна з груп пропонувала окремі "варіанти втечі".

Один із варіантів – виготовлення фіктивних документів для виїзду за кордон. Зокрема, ділки пропонували фейкові листи на зарубіжні відрядження водіїв. Для реалізації цього варіанту зловмисники "виділяли" своїм клієнтам автомобілі, які нібито призначались для транспортування гуманітарних вантажів.

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За другим сценарієм – ділки підвозили ухилянтів до прикордонної смуги, а далі виводили їх до сусідньої країни через заздалегідь підготовлені лісові стежки.

Вартість таких "послуг" становила від 3,5 тис. дол. Сума могла зростати і залежала від терміновості "втечі" і часу на її "підготовку".

На підставі зібраних доказів усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконних дій фігуранта-іноземця, який чинив опір правоохоронцям.

Фото СБУ

Також за поданням СБУ вилучено та передано на потреби Сил оборони 7 транспортних засобів, які фігуранти використовували у злочинній діяльності.

Спецоперації проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією та Державною прикордонною службою за процесуального керівництва органів прокуратури.

Зі свого боку, Держприкордонслужба повідомляє про канал незаконного переправлення осіб за кордон, який викрили прикордонники Білгород-Дністровського та Ізмаїльського загонів: 34-річний житель Одеси допомагав тікати з України за 3000 доларів США. Його "помічницю" правоохоронці затримали під час спроби переправлення "клієнта" з підробленим паспортним документом через транзитну ділянку автодороги "Одеса-Рені".

Фото ДПСУ

Така схема завершилась для фігурантів кримінального провадження повідомленням про підозру за ч.3 ст.332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обранням запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.