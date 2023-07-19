Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців

Олена РощінаСереда, 19 липня 2023, 14:36
СБУ: Викрито групи, які переправляли ухилянтів за кордон за участю іноземців
Різні групи допомагали ухилянтам виїжджати з України, фото СБУ

Служба безпеки України заявляє, що її контррозвідка нейтралізувала три міжнародних злочинних угруповання, які незаконно переправляли військовозобов'язаних українців за кордон.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними Служби безпеки України, до складу трьох формувань входили 11 осіб, серед яких четверо іноземців. 10-х зловмисників затримали, ще один – громадянин європейської країни – переховується за межами України.

Під час спецоперації один із фігурантів напав на офіцера СБУ з ножем, намагаючись вирватися від правоохоронців. Однак контррозвідники української спецслужби знезброїли і затримали його.

Реклама:

Як встановила СБУ, кожна з груп пропонувала окремі "варіанти втечі".

Один із варіантів – виготовлення фіктивних документів для виїзду за кордон. Зокрема, ділки пропонували фейкові листи на зарубіжні відрядження водіїв. Для реалізації цього варіанту зловмисники "виділяли" своїм клієнтам автомобілі, які нібито призначались для транспортування гуманітарних вантажів.

За другим сценарієм – ділки підвозили ухилянтів до прикордонної смуги, а далі виводили їх до сусідньої країни через заздалегідь підготовлені лісові стежки.

ВІДЕО ДНЯ

Вартість таких "послуг" становила від 3,5 тис. дол. Сума могла зростати і залежала від терміновості "втечі" і часу на її "підготовку".

На підставі зібраних доказів усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконних дій фігуранта-іноземця, який чинив опір правоохоронцям.

 
Фото СБУ

Також за поданням СБУ вилучено та передано на потреби Сил оборони 7 транспортних засобів, які фігуранти використовували у злочинній діяльності.

 

Спецоперації проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією та Державною прикордонною службою за процесуального керівництва органів прокуратури.

 

Зі свого боку, Держприкордонслужба повідомляє про канал незаконного переправлення осіб за кордон, який викрили прикордонники Білгород-Дністровського та Ізмаїльського загонів: 34-річний житель Одеси допомагав тікати з України за 3000 доларів США. Його "помічницю" правоохоронці затримали під час спроби переправлення "клієнта" з підробленим паспортним документом через транзитну ділянку автодороги "Одеса-Рені".

 
Фото ДПСУ

Така схема завершилась для фігурантів кримінального провадження повідомленням про підозру за ч.3 ст.332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обранням запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Теми: мобілізаціяухилянтиСБУПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЩе одного "слугу" знайшли за кордоном: на острові в Середземному морі

фото, відеоОкупанти поцілили в багатоповерхівку та будівлю СБУ у Дніпрі

оновленоНАЗК вважає, що Тимошенко зловживав повноваженнями. Той грозить судом 

документХарлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду

Мінкульт тимчасово очолить Ростислав Карандєєв: що про нього відомо

Зеленський ветував закон про виділення пів мільярда на будівництво музею Голодомору

Усі новини...
мобілізація
Кількість мобілізованих втікачів з армії РФ зросла удвічі – ЗМІ
Президент підписав закон, який полегшує військовим звільнення в запас
Побиття зі стріляниною: у мережі з’явилося відео "вручення повістки" в Дніпрі. Поліція проводить перевірку
Останні новини
04:08
Російські ракети загрожують Запорізькій і Дніпропетровській областям – Повітряні сили
03:47
Окупанти планують теракти проти власного населення у Брянській області – ЦНС
03:10
ЗСУ скоро будуть у Криму – Буданов
02:27
Обстріли Сумщини: за добу – 85 "прильотів"
01:59
відеоПутін заявив, що РФ вивела армію з-під Києва, бо її "просили"
01:10
оновлено від 23:47Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту
00:55
Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу склали понад 2 роти – Тарнавський
00:25
"Нейтральний статус України" має принципове значення для РФ – Путін
23:59
КолонкаISW: Тривала ініціатива України на полі бою – це можливість використовувати слабкість Кремля
23:54
фотоМер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ
Усі новини...
Реклама: