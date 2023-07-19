СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев

Служба безопасности Украины заявляет, что ее контрразведка нейтрализовала три международных преступных группировки, которые незаконно переправляли военнообязанных украинцев за границу.

Источник: СБУ

Детали: По данным Службы безопасности Украины, в состав трех формирований входили 11 человек, среди которых четверо иностранцев. 10-х злоумышленников задержали, еще один – гражданин европейской страны – скрывается за пределами Украины.

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Во время спецоперации один из фигурантов напал на офицера СБУ с ножом, пытаясь вырваться от правоохранителей. Однако контрразведчики украинской спецслужбы обезоружили и задержали его.

Как установила СБУ, каждая из групп предлагала отдельные "варианты побега".

Один из вариантов – изготовление фиктивных документов для выезда за границу. В частности, дельцы предлагали фейковые письма на зарубежные командировки водителей. Для реализации этого варианта злоумышленники "выделяли" своим клиентам автомобили, которые якобы предназначались для транспортировки гуманитарных грузов.

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По второму сценарию – дельцы подвозили уклонистов к пограничной полосе, а дальше выводили их в соседнюю страну через заранее подготовленные лесные тропы.

Стоимость таких "услуг" составляла от 3,5 тыс. долл. Сумма могла расти и зависела от срочности "побега" и времени на его "подготовку".

На основании собранных доказательств всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации незаконных действий фигуранта-иностранца, который оказал сопротивление правоохранителям.

Фото СБУ

Также по представлению СБУ изъято и передано на нужды Сил обороны 7 транспортных средств, которые фигуранты использовали в преступной деятельности.

Спецоперации проводили сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией и Государственной пограничной службой при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Со своей стороны, Госпогранслужба сообщает о канале незаконной переправки лиц за границу, который разоблачили пограничники Белгород-Днестровского и Измаильского отрядов: 34-летний житель Одессы помогал бежать из Украины за 3000 долларов США. Его "помощницу" правоохранители задержали при попытке переправки "клиента" с поддельным паспортным документом через транзитный участок автодороги "Одесса-Рени".

Фото ГПСУ

Такая схема завершилась для фигурантов уголовного производства сообщением о подозрении по ч.3 ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избранием меры пресечения в виде домашнего ареста.