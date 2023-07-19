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СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев

Елена РощинаСреда, 19 июля 2023, 14:36
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли уклонистов за границу с участием иностранцев
Различные группы помогали уклонистам выезжать из Украины, фото СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что ее контрразведка нейтрализовала три международных преступных группировки, которые незаконно переправляли военнообязанных украинцев за границу.

Источник: СБУ

Детали: По данным Службы безопасности Украины, в состав трех формирований входили 11 человек, среди которых четверо иностранцев. 10-х злоумышленников задержали, еще один – гражданин европейской страны – скрывается за пределами Украины.

Во время спецоперации один из фигурантов напал на офицера СБУ с ножом, пытаясь вырваться от правоохранителей. Однако контрразведчики украинской спецслужбы обезоружили и задержали его.

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Как установила СБУ, каждая из групп предлагала отдельные "варианты побега".

Один из вариантов – изготовление фиктивных документов для выезда за границу. В частности, дельцы предлагали фейковые письма на зарубежные командировки водителей. Для реализации этого варианта злоумышленники "выделяли" своим клиентам автомобили, которые якобы предназначались для транспортировки гуманитарных грузов.

По второму сценарию – дельцы подвозили уклонистов к пограничной полосе, а дальше выводили их в соседнюю страну через заранее подготовленные лесные тропы.

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Стоимость таких "услуг" составляла от 3,5 тыс. долл. Сумма могла расти и зависела от срочности "побега" и времени на его "подготовку".

На основании собранных доказательств всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации незаконных действий фигуранта-иностранца, который оказал сопротивление правоохранителям.

 
Фото СБУ

Также по представлению СБУ изъято и передано на нужды Сил обороны 7 транспортных средств, которые фигуранты использовали в преступной деятельности.

 

Спецоперации проводили сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией и Государственной пограничной службой при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

 

Со своей стороны, Госпогранслужба сообщает о канале незаконной переправки лиц за границу, который разоблачили пограничники Белгород-Днестровского и Измаильского отрядов: 34-летний житель Одессы помогал бежать из Украины за 3000 долларов США. Его "помощницу" правоохранители задержали при попытке переправки "клиента" с поддельным паспортным документом через транзитный участок автодороги "Одесса-Рени".

 
Фото ГПСУ

Такая схема завершилась для фигурантов уголовного производства сообщением о подозрении по ч.3 ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избранием меры пресечения в виде домашнего ареста.

Темы: мобилизацияуклонистыСБУПограничная служба
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