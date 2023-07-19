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5 країн хочуть, щоб ЄС продовжив мораторій на імпорт українського зерна

"Європейська правда"Середа, 19 липня 2023, 15:14
5 країн хочуть, щоб ЄС продовжив мораторій на імпорт українського зерна
Зерно з України, фото AFP via Getty Images

Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина попросять Європейський Союз продовжити заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня.

Джерело: міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на "Reuters"

Пряма мова угорського міністра: "Ми їдемо до Варшави, щоб зміцнити співпрацю п'яти країн і підписати декларацію або угоду, в якій ми попросимо ЄС продовжити заборону після 15 вересня".

Деталі: Центральноєвропейські країни побоюються, що припинення "зернової угоди" Росією може призвести до збільшення потоків зерна і виникнення "вузьких місць" у цих країнах.

Напередодні Надь заявив, що в середу п'ять країн проситимуть залишити заборону на імпорт чотирьох українських продуктів – пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику – поки що без змін, а транзитні поставки продовжуватимуться.

Утім, за його словами, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина також обговорюватимуть варіант, коли вони можуть індивідуально просити ЄС додати продукти до списку заборонених.

Пряма мова Надя: "Очевидно, що Україна, враховуючи її величезний розмір, все, що вона виробляє та експортує до Європи, збурює ринок. Така ж ситуація з курячим м'ясом, яйцями, медом.

Ми прагнемо зберегти заборону на ці чотири продукти, і, ймовірно, буде домовленість про те, що країни в індивідуальному порядку можуть просити ЄС ввести заборону на додаткову продукцію... Ось про що ми будемо говорити".

Більше деталей: Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Варшава готова поліпшити транзит через Польщу, але Євросоюз повинен допомогти з інфраструктурою.

За словами Надя, наземне транспортування зерна є дорогим, тож ЄС варто запропонувати Україні або судноплавним компаніям прогресивну субсидію на транзитні перевезення, щоб дозволити відвантажувати зерно в альтернативні порти для уникнення навантаження на європейські ринки.

Передісторія:

Теми: зерноЄСімпортУкраїна
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