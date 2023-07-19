5 стран хотят, чтобы ЕС продлил мораторий на импорт украинского зерна

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия попросят Европейский Союз продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Источник: министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на "Reuters"

Прямая речь венгерского министра: "Мы едем в Варшаву, чтобы укрепить сотрудничество пяти стран и подписать декларацию или соглашение, в котором мы попросим ЕС продлить запрет после 15 сентября".

Детали: Центральноевропейские страны опасаются, что прекращение "зерновой сделки" Россией может привести к увеличению потоков зерна и возникновению "узких мест" в этих странах.

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Накануне Надь заявил, что в среду пять стран будут просить оставить запрет на импорт четырех украинских продуктов – пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника – пока без изменений, а транзитные поставки будут продолжаться.

Впрочем, по его словам, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия также будут обсуждать вариант, когда они могут индивидуально просить ЕС добавить продукты в список запрещенных.

Прямая речь Надя: "Очевидно, что Украина, учитывая ее огромный размер, все, что она производит и экспортирует в Европу, будоражит рынок. Такая же ситуация с куриным мясом, яйцами, медом.

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Мы стремимся сохранить запрет на эти четыре продукта, и, вероятно, будет договоренность о том, что страны в индивидуальном порядке могут просить ЕС ввести запрет на дополнительную продукцию... Вот о чем мы будем говорить".

Больше деталей: Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Варшава готова улучшить транзит через Польшу, но Евросоюз должен помочь с инфраструктурой.

По словам Надя, наземная транспортировка зерна является дорогостоящей, и предложил ЕС предложить Украине или судоходным компаниям прогрессивную субсидию на транзитные перевозки, чтобы позволить отгружать зерно в альтернативные порты для избежания нагрузки на европейские рынки.

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