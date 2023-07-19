5 стран хотят, чтобы ЕС продлил мораторий на импорт украинского зерна
Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия попросят Европейский Союз продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.
Источник: министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на "Reuters"
Прямая речь венгерского министра: "Мы едем в Варшаву, чтобы укрепить сотрудничество пяти стран и подписать декларацию или соглашение, в котором мы попросим ЕС продлить запрет после 15 сентября".
Детали: Центральноевропейские страны опасаются, что прекращение "зерновой сделки" Россией может привести к увеличению потоков зерна и возникновению "узких мест" в этих странах.
Накануне Надь заявил, что в среду пять стран будут просить оставить запрет на импорт четырех украинских продуктов – пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника – пока без изменений, а транзитные поставки будут продолжаться.
Впрочем, по его словам, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия также будут обсуждать вариант, когда они могут индивидуально просить ЕС добавить продукты в список запрещенных.
Прямая речь Надя: "Очевидно, что Украина, учитывая ее огромный размер, все, что она производит и экспортирует в Европу, будоражит рынок. Такая же ситуация с куриным мясом, яйцами, медом.
Мы стремимся сохранить запрет на эти четыре продукта, и, вероятно, будет договоренность о том, что страны в индивидуальном порядке могут просить ЕС ввести запрет на дополнительную продукцию... Вот о чем мы будем говорить".
Больше деталей: Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Варшава готова улучшить транзит через Польшу, но Евросоюз должен помочь с инфраструктурой.
По словам Надя, наземная транспортировка зерна является дорогостоящей, и предложил ЕС предложить Украине или судоходным компаниям прогрессивную субсидию на транзитные перевозки, чтобы позволить отгружать зерно в альтернативные порты для избежания нагрузки на европейские рынки.
Предыстория:
- 5 июня Европейская комиссия продлила запрет украинского агроимпорта до 15 сентября.
- 17 июля Россия заявила об остановке действия "зернового соглашения".
- Украина обратилась к Турции и ООН с предложением продолжить функционирование "зернового коридора" в рамках Черноморской зерновой инициативы без России, которая вышла из договоренностей. Кремль пригрозил "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение "зерновой сделки" без участия РФ.