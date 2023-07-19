В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий

Правоохоронці з’ясовують обставини смерті військового в одній із лікарень Солом’янського району Києва.

Джерело: столична поліція

Деталі: Повідомляється, що 31-річний військовослужбовець помер 17 липня у медзакладі, де проходив лікування з 30 червня.

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16 липня о 23.50 друг померлого, який проходив лікування з ним в одній палаті, виявив останнього на вулиці на території лікарні у збудженому та неадекватному стані. Він повідомив про це працівників муніципальної охорони медзакладу.

Співробітники муніципальної охорони разом з медиками доправили потерпілого до палати, пізніше чоловіка перевели в реанімацію. Наступного дня, 17 липня, лікарі констатували смерть військовослужбовця.

Після отримання виклику щодо смерті чоловіка на місце прибула слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції.

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Правоохоронці опитали персонал лікарні, охоронців, вилучили відео з камер зовнішнього спостереження, а також з нагрудних бодікамер працівників муніципальної охорони. Також криміналісти ретельно оглянули бомбосховище, до якого ввечері заходив військовий.

Розпочато два кримінальних провадження: за статтями "умисне вбивство" та "неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником".

Для встановлення остаточної причини смерті військового проводиться судово-медична експертиза.