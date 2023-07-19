Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный

Валентина РоманенкоСреда, 19 июля 2023, 16:18
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
иллюстрация полиции

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти военного в одной из больниц Соломенского района Киева.

Источник: столичная полиция

Детали: Сообщается, что 31-летний военнослужащий умер 17 июля в медучреждении, где проходил лечение с 30 июня.

16 июля в 23.50 друг умершего, который проходил лечение с ним в одной палате, обнаружил последнего на улице на территории больницы в возбужденном и неадекватном состоянии. Он сообщил об этом работникам муниципальной охраны медучреждения.

Реклама:

Сотрудники муниципальной охраны вместе с медиками доставили пострадавшего в палату, позже мужчину перевели в реанимацию. На следующий день, 17 июля, врачи констатировали смерть военнослужащего.

После получения вызова о смерти мужчины на место прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.

Правоохранители опросили персонал больницы, охранников, изъяли видео с камер наружного наблюдения, а также с нагрудных бодикамер работников муниципальной охраны. Также криминалисты тщательно осмотрели бомбоубежище, в которое вечером заходил военный.

ВИДЕО ДНЯ

Начато два уголовных производства: по статьям "умышленное убийство" и "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

Для установления окончательной причины смерти военного проводится судебно-медицинская экспертиза.

Темы: Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
Киев
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
На подступах к Киеву ПВО уничтожила все вражеские "Шахеды" – КГВА
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: