В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти военного в одной из больниц Соломенского района Киева.

Источник: столичная полиция

Детали: Сообщается, что 31-летний военнослужащий умер 17 июля в медучреждении, где проходил лечение с 30 июня.

16 июля в 23.50 друг умершего, который проходил лечение с ним в одной палате, обнаружил последнего на улице на территории больницы в возбужденном и неадекватном состоянии. Он сообщил об этом работникам муниципальной охраны медучреждения.

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Сотрудники муниципальной охраны вместе с медиками доставили пострадавшего в палату, позже мужчину перевели в реанимацию. На следующий день, 17 июля, врачи констатировали смерть военнослужащего.

После получения вызова о смерти мужчины на место прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.

Правоохранители опросили персонал больницы, охранников, изъяли видео с камер наружного наблюдения, а также с нагрудных бодикамер работников муниципальной охраны. Также криминалисты тщательно осмотрели бомбоубежище, в которое вечером заходил военный.

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Начато два уголовных производства: по статьям "умышленное убийство" и "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

Для установления окончательной причины смерти военного проводится судебно-медицинская экспертиза.