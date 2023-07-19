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Фінляндія закриває генконсульство РФ в Турку

Ірина Балачук, "Європейська правда"Середа, 19 липня 2023, 18:16
Фінляндія закриває генконсульство РФ в Турку
Фото pixabay.com

Фінляндія вирішила відкликати ліцензію Генерального консульства Росії в місті Турку з 1 жовтня 2023 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yle

Деталі: Повідомляється, що таке рішення ухвалили у результаті обговорень між президентом країни Саулі Нііністьо і комітетом Ради міністрів з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

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Воно є заходом у відповідь на закриття генконсульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

Зазначається, що на зустрічі сторони також обговорювали питання російського консульства у Марієгамні – головному місті Аландських островів – шведськомовного регіону у складі Фінляндії.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 6 червня Фінляндія вислала з країни 9 співробітників російського посольства через їхню розвідувальну діяльність. 
  • 6 липня МЗС РФ заявило, що у відповідь на дії Фінляндії висилає 9 фінських дипломатів і зупиняють роботу фінського генконсульства у Петербурзі.
  • Росія підкреслила, що це відповідь на політику фінської влади. 

Теми: ФінляндіяРосіядипломатичні відносини
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