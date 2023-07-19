Фінляндія закриває генконсульство РФ в Турку
Середа, 19 липня 2023, 18:16
Фінляндія вирішила відкликати ліцензію Генерального консульства Росії в місті Турку з 1 жовтня 2023 року.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yle
Деталі: Повідомляється, що таке рішення ухвалили у результаті обговорень між президентом країни Саулі Нііністьо і комітетом Ради міністрів з питань зовнішньої політики та політики безпеки.
Воно є заходом у відповідь на закриття генконсульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.
Реклама:
Зазначається, що на зустрічі сторони також обговорювали питання російського консульства у Марієгамні – головному місті Аландських островів – шведськомовного регіону у складі Фінляндії.
Передісторія:
- 6 червня Фінляндія вислала з країни 9 співробітників російського посольства через їхню розвідувальну діяльність.
- 6 липня МЗС РФ заявило, що у відповідь на дії Фінляндії висилає 9 фінських дипломатів і зупиняють роботу фінського генконсульства у Петербурзі.
- Росія підкреслила, що це відповідь на політику фінської влади.
ВІДЕО ДНЯ