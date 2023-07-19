Фінляндія закриває генконсульство РФ в Турку

Фінляндія вирішила відкликати ліцензію Генерального консульства Росії в місті Турку з 1 жовтня 2023 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Yle

Деталі: Повідомляється, що таке рішення ухвалили у результаті обговорень між президентом країни Саулі Нііністьо і комітетом Ради міністрів з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

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Воно є заходом у відповідь на закриття генконсульства Фінляндії в Санкт-Петербурзі.

Зазначається, що на зустрічі сторони також обговорювали питання російського консульства у Марієгамні – головному місті Аландських островів – шведськомовного регіону у складі Фінляндії.

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