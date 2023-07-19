Финляндия закрывает генконсульство РФ в Турку

Финляндия решила отозвать лицензию Генерального консульства России в городе Турку с 1 октября 2023 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Детали: Сообщается, что такое решение приняли в результате обсуждений между президентом страны Саули Ниинистьо и комитетом Совета министров по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Оно является ответной мерой на закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

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Отмечается, что на встрече стороны также обсуждали вопрос российского консульства в Мариехамне − главном городе Аландских островов − шведскоязычного региона в составе Финляндии.

Предыстория:

6 июня Финляндия выслала из страны 9 сотрудников российского посольства из-за их разведывательной деятельности.

6 июля МИД РФ заявило, что в ответ на действия Финляндии высылает 9 финских дипломатов и останавливают работу финского генконсульства в Петербурге.

Россия подчеркнула, что это ответ на политику финских властей.