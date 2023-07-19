Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Финляндия закрывает генконсульство РФ в Турку

Ирина Балачук, "Европейская правда"Среда, 19 июля 2023, 18:16
Финляндия закрывает генконсульство РФ в Турку
Фото pixabay.com

Финляндия решила отозвать лицензию Генерального консульства России в городе Турку с 1 октября 2023 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Детали: Сообщается, что такое решение приняли в результате обсуждений между президентом страны Саули Ниинистьо и комитетом Совета министров по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Оно является ответной мерой на закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Реклама:

Отмечается, что на встрече стороны также обсуждали вопрос российского консульства в Мариехамне − главном городе Аландских островов − шведскоязычного региона в составе Финляндии.

Предыстория:

  • 6 июня Финляндия выслала из страны 9 сотрудников российского посольства из-за их разведывательной деятельности.
  • 6 июля МИД РФ заявило, что в ответ на действия Финляндии высылает 9 финских дипломатов и останавливают работу финского генконсульства в Петербурге.
  • Россия подчеркнула, что это ответ на политику финских властей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ФинляндияРосcиядипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
Финляндия
Министр правительства Финляндии сыграл "Червону калину" на виолончели к 500 дням великой войны
Финляндия выделит около 105 млн евро на военную поддержку Украины
Банк в Финляндии разрешил Ротенбергу вывести активы незадолго до наложения санкций ЕС
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: