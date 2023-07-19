Финляндия закрывает генконсульство РФ в Турку

Финляндия решила отозвать лицензию Генерального консульства России в городе Турку с 1 октября 2023 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Детали: Сообщается, что такое решение приняли в результате обсуждений между президентом страны Саули Ниинистьо и комитетом Совета министров по вопросам внешней политики и политики безопасности.

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Оно является ответной мерой на закрытие генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что на встрече стороны также обсуждали вопрос российского консульства в Мариехамне − главном городе Аландских островов − шведскоязычного региона в составе Финляндии.

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