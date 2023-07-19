Вучич попросив, щоб НАТО захистив сербів у Косово

Сербський президент Александар Вучич попросив НАТО про більший захист сербського населення Косова, яке, за його словами, зазнає утисків.

Джерело: "Європейська правда", яка цитує Вучича у заяві для ЗМІ за підсумками переговорів зі Столтенбергом

Деталі: Таке прохання Вучич озвучив під час переговорів із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Президент Сербії розповів, що його дискусії з генсеком НАТО стосувались останніх подій на півночі Косова й напруженості, а саме сутичок, в яких постраждали й миротворці Альянсу.

"Ми вважаємо, що все сталось через безвідповідальний підхід приштинської влади", – прогнозовано сказав Вучич.

Він також поскаржився на те, що за останні шість місяців у Косово принаймні в шість сербів "стріляли албанці, передовсім їхні сили безпеки", й звернувся до генсека з проханням, щоб НАТО забезпечив захист сербського населення.

Своєю чергою Столтенберг закликав Приштину й Белград "знизити напруженість і утримуватися від ескалації та риторики".

"Ми твердо переконані, що єдиний шлях уперед – це діалог, діалог за сприяння ЄС і за рішучої підтримки НАТО. Сербія є давнім партнером НАТО і ми віримо, що ви візьмете участь у цьому діалозі в конструктивний спосіб", – додав він.

Як відомо, після виборів нових мерів у квітні, які бойкотували косовські серби, протести спалахнули у сербських громадах на півночі Косова. Протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і каміння в селі Звечан. 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.

Сполучені Штати та Європейський Союз закликали прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті відкликати обраних мерів і розпустити спецпідрозділи поліції, які були використані для їхнього призначення, інакше це матиме наслідки, та вперше запровадили санкції проти країни.

Про останнє загострення між Сербією і частково визнаним Косовом читайте у статті: План Вучича: як Сербія йде на загострення з Косовом та торпедує мирну стратегію ЄС.