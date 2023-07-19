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Вучич попросил, чтобы НАТО защитил сербов в Косово

"Европейская правда", Александр ШумилинСреда, 19 июля 2023, 21:38

Сербский президент Александар Вучич попросил НАТО о большей защите сербского населения Косово, которое, по его словам, подвергается притеснениям.

Источник: "Европейская правда", которая цитирует Вучича в заявлении для СМИ по итогам переговоров со Столтенбергом

Детали: Такую просьбу Вучич озвучил во время переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Президент Сербии рассказал, что его дискуссии с генсеком НАТО касались последних событий на севере Косово и напряженности, а именно столкновений, в которых пострадали и миротворцы Альянса.

"Мы считаем, что все произошло из-за безответственного подхода приштинской власти", – прогнозируемо сказал Вучич.

Он также пожаловался на то, что за последние шесть месяцев в Косово по крайней мере в шесть сербов "стреляли албанцы, прежде всего их силы безопасности", и обратился к генсеку с просьбой, чтобы НАТО обеспечил защиту сербского населения.

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В свою очередь Столтенберг призвал Приштину и Белград "снизить напряженность и воздерживаться от эскалации и риторики".

"Мы твердо убеждены, что единственный путь вперед – это диалог, диалог при содействии ЕС и при решительной поддержке НАТО. Сербия является давним партнером НАТО и мы верим, что вы примете участие в этом диалоге конструктивным образом", – добавил он.

Как известно, после выборов новых мэров в апреле, которые бойкотировали косовские сербы, протесты вспыхнули в сербских общинах на севере Косова. Протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камней в селе Звечан. 30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.

Соединенные Штаты и Европейский Союз призвали премьер-министра Косова Альбина Курти отозвать избранных мэров и распустить спецподразделения полиции, которые были использованы для их назначения, иначе это будет иметь последствия, и впервые ввели санкции против страны.

О последнем обострении между Сербией и частично признанным Косовом читайте в статье: План Вучича: как Сербия идет на обострение с Косовом и торпедирует мирную стратегию ЕС.

Темы: НАТОКосово
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