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Глава НАЗК заявив, що має ефективні "ліки" проти корупції

Ірина БалачукСереда, 19 липня 2023, 22:03
Глава НАЗК заявив, що має ефективні ліки проти корупції
Олександр Новіков. Фото НАЗК

Нацагентство з питань запобігання та протидії корупції підготувало ефективні заходи проти корупції, заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Джерело: Укрінформ з посиланням на заяву Новікова на пресконференції

Пряма мова Новікова: "НАЗК підготувало ефективні "ліки" проти корупції – це Антикорупційна стратегія та Державна антикорупційна програма з її виконання, де сектор оборони визнано пріоритетною сферою".

Деталі: Він також додав, що окрім пріоритетного напряму з запобігання корупції у сфері оборони НАЗК розпочало роботу з формування політики доброчесності відповідно до стандартів НАТО.

За словами Новікова, в агентстві розпочав роботу структурний підрозділ, який займається розбудовою доброчесності у секторі безпеки й оборони. Він співпрацюватиме з усіма органами безпеки і оборони для розбудови системи комплаєнсу (тобто відповідності будь-яким внутрішнім або зовнішнім вимогам або нормам) та виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

Голова НАЗК підкреслив, що у програмі передбачено понад 50 заходів, а 35 із них проаналізувала незалежна антикорупційна комісія.

Теми: НАЗКкорупція
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