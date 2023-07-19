Глава НАПК заявил, что имеет эффективное "лекарство" против коррупции

Нацагентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции подготовило эффективные меры против коррупции, заявил глава НАПК Александр Новиков.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление Новикова на пресс-конференции

Прямая речь Новикова: "НАПК подготовило эффективные "лекарства" против коррупции − это Антикоррупционная стратегия и Государственная антикоррупционная программа по ее выполнению, где сектор обороны признан приоритетной сферой".

Детали: Он также добавил, что кроме приоритетного направления по предотвращению коррупции в сфере обороны НАПК начало работу по формированию политики добропорядочности в соответствии со стандартами НАТО.

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По словам Новикова, в агентстве начало работу структурное подразделение, которое занимается развитием добропорядочности в секторе безопасности и обороны. Оно будет сотрудничать со всеми органами безопасности и обороны для развития системы комплаенса (то есть соответствия любым внутренним или внешним требованиям или нормам) и выполнения мероприятий Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы.

Глава НАПК подчеркнул, что в программе предусмотрено более 50 мероприятий, а 35 из них проанализировала независимая антикоррупционная комиссия.