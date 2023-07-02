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Вночі ППО збила усі вісім "Шахедів" та три "Калібри"

Роман ПетренкоНеділя, 2 липня 2023, 09:18
Вночі ППО збила усі вісім Шахедів та три Калібри
ПС

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що в ніч на 2 липня сили ППО збили 8 дронів та три "Калібри".

Джерело: Ігнат в ефірі "Суспільне", Повітряні сили

Деталі: Ігнат повідомив, що за попередньою інформацією вночі сили ППО знищили 8 дронів і три "Калібри".

Оновлено: Повітряні сили оприлюднили звіт, уточнивши, що то були 8 "Шахедів", усі вони збиті.

Також військові уточнили, що "Калібрами" росіяни атакували з Чорного моря.

Нагадаємо: Вночі 2 липня ворог атакував Київ "Шахедами", які знищила українська ППО.

Під час російської атаки вночі на 2 липня у Київській області від уламків БПЛА пошкоджені декілька будинків та поранений чоловік.

Теми: Повітряні сили ЗСУповітряна тривогаШахед
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