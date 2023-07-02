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В районі Антонівського мосту триває потужна бойова робота – Гуменюк

Роман ПетренкоНеділя, 2 липня 2023, 10:32
В районі Антонівського мосту триває потужна бойова робота – Гуменюк
гуменюк, скріншот

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що в районі Антонівського мосту триває сильна бойова робота, здебільшого там контрбатарейна боротьба, але подробиць поки не надає.

Джерело: Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова Гуменюк: "Наразі (в районі Антонівського мосту – ред.) триває потужна бойова робота.

Акцент на контрбатарейній боротьбі, тому що особливість нашої лінії фронту — це дійсно, що вона пролягає через річку Дніпро.

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При чому її річище дещо деформоване внаслідок катастрофи, коли рашисти підірвали Каховську греблю".

Нагадаємо: 1 липня ISW повідомляв, що російські війська не змогли витіснити захисників, чисельністю до 70 осіб, з їхніх укріплених позицій під східним прольотом Антонівського мосту.

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Теми: Херсонська областьвійна
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