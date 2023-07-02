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Роспропаганда: Кремль заплатив компаніям Пригожина понад трильйон рублів

Роман ПетренкоНеділя, 2 липня 2023, 13:12
Роспропаганда: Кремль заплатив компаніям Пригожина понад трильйон рублів
НАЙМАНЦІ БІЛЯ ЦЕНТРУ ПВК "ВАГНЕР" У РОСІЙСЬКОМУ ПЕТЕРБУРЗІ. ФОТО GETTY IMAGES

Пропагандист Дмитро Кисельов у своїй програмі назвав загальну суму контрактів, які держава уклала з ПВК Вагнера і холдингом "Конкорд" Євгена Пригожина - Кремль витратив щонайменше трильйон рублів.

Джерело: Кисельов, якого цитують "РИА Новости"

Пряма мова Кисельова: "Група "Вагнер" у рамках укладених із державою контрактів отримала трохи понад 858 млрд рублів. Це під трильйон.

За іншими контрактами пригожинський холдинг окремо "Конкорд" надав послуг на суму ще 845 мільярдів рублів. Це не означає, що стільки й заробили, але все ж таки говорить про масштаби бізнесу і масштаби амбіцій".

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Деталі: Цю інформацію поширюють кремлівські ЗМІ.

Ймовірно, йдеться про кошти, отримані пригожинськими компаніями за весь час їхнього існування. ПВК "Вагнер" була створена 10 років тому - у 2013 році.

Довідка: Російський диктатор Володимир Путін неодноразово протягом кількох років заявляв, нібито Кремль не має стосунку до ПВК "Вагнер".

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Лише після невдалого путчу глава Росії визнав, що платить "Вагнеру".

Нагадаємо: Путін заявив, що з травня 22 року по травень 23-го Росія заплатила ПВК "Вагнер" майже мільярд доларів (86 мільярдів рублів).

1 липня у РФ запустили кампанію проти вагнерівців - в ефірі російського пропагандистського "Первого канала" повідомили про неефективність ПВК "Вагнер" порівняно з вояками РФ.

Теми: ВагнерРосіяпропагандатероризм
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