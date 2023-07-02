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Роспропаганда: Кремль заплатив компаніям Пригожина понад трильйон рублів

Роман ПетренкоНеділя, 2 липня 2023, 13:12
Роспропаганда: Кремль заплатив компаніям Пригожина понад трильйон рублів
НАЙМАНЦІ БІЛЯ ЦЕНТРУ ПВК "ВАГНЕР" У РОСІЙСЬКОМУ ПЕТЕРБУРЗІ. ФОТО GETTY IMAGES

Пропагандист Дмитро Кисельов у своїй програмі назвав загальну суму контрактів, які держава уклала з ПВК Вагнера і холдингом "Конкорд" Євгена Пригожина - Кремль витратив щонайменше трильйон рублів.

Джерело: Кисельов, якого цитують "РИА Новости"

Пряма мова Кисельова: "Група "Вагнер" у рамках укладених із державою контрактів отримала трохи понад 858 млрд рублів. Це під трильйон.

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За іншими контрактами пригожинський холдинг окремо "Конкорд" надав послуг на суму ще 845 мільярдів рублів. Це не означає, що стільки й заробили, але все ж таки говорить про масштаби бізнесу і масштаби амбіцій".

Деталі: Цю інформацію поширюють кремлівські ЗМІ.

Ймовірно, йдеться про кошти, отримані пригожинськими компаніями за весь час їхнього існування. ПВК "Вагнер" була створена 10 років тому - у 2013 році.

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Довідка: Російський диктатор Володимир Путін неодноразово протягом кількох років заявляв, нібито Кремль не має стосунку до ПВК "Вагнер".

Лише після невдалого путчу глава Росії визнав, що платить "Вагнеру".

Нагадаємо: Путін заявив, що з травня 22 року по травень 23-го Росія заплатила ПВК "Вагнер" майже мільярд доларів (86 мільярдів рублів).

1 липня у РФ запустили кампанію проти вагнерівців - в ефірі російського пропагандистського "Первого канала" повідомили про неефективність ПВК "Вагнер" порівняно з вояками РФ.

Теми: ВагнерРосіяпропагандатероризм
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