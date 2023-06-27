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"Вагнер" повністю фінансується з держбюджету: отримав $1 млрд – Путін

Євген КізіловВівторок, 27 червня 2023, 16:07
Вагнер повністю фінансується з держбюджету: отримав $1 млрд – Путін
Наемники возле центра ЧВК "Вагнер" в российском Петербурге. Фото Getty Images

Участь "ПВК Вагнер" у війні проти України фінансується виключно з держбюджету Росії. За рік група отримала понад мільярд доларів.

Джерело: опубліковане російськими ЗМІ відео Путіна в Кремлі нібито на зустрічі з військовими, які стримували штурм групи "Вагнер"

Пряма мова: "Утримання всієї групи "Вагнер" повністю забезпечувалося державою... Лише з травня 22 року по травень 23-го на грошове утримання і стимулюючі виплати держава заплатила компанії "Вагнер" 86 млрд 262 млн рублів (понад 1 млрд доларів)".

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Що передувало:

  • Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть на Москву "відновлювати справедливість". 
  • Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
  • Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
  • За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М (командний пункт) та шість гелікоптерів армії РФ, через що загинули від 13 до 20 осіб. Також у Росії від маршу приватної армії Пригожина постраждали 19 будинків і дороги. 

Теми: ВагнерПригожинПутінгроші
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