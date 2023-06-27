"Вагнер" повністю фінансується з держбюджету: отримав $1 млрд – Путін

Участь "ПВК Вагнер" у війні проти України фінансується виключно з держбюджету Росії. За рік група отримала понад мільярд доларів.

Джерело: опубліковане російськими ЗМІ відео Путіна в Кремлі нібито на зустрічі з військовими, які стримували штурм групи "Вагнер"

Пряма мова: "Утримання всієї групи "Вагнер" повністю забезпечувалося державою... Лише з травня 22 року по травень 23-го на грошове утримання і стимулюючі виплати держава заплатила компанії "Вагнер" 86 млрд 262 млн рублів (понад 1 млрд доларів)".

Що передувало:

Реклама: