Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Вагнер" повністю фінансується з держбюджету: отримав $1 млрд – Путін

Євген КізіловВівторок, 27 червня 2023, 16:07
Вагнер повністю фінансується з держбюджету: отримав $1 млрд – Путін
Наемники возле центра ЧВК "Вагнер" в российском Петербурге. Фото Getty Images

Участь "ПВК Вагнер" у війні проти України фінансується виключно з держбюджету Росії. За рік група отримала понад мільярд доларів.

Джерело: опубліковане російськими ЗМІ відео Путіна в Кремлі нібито на зустрічі з військовими, які стримували штурм групи "Вагнер"

Пряма мова: "Утримання всієї групи "Вагнер" повністю забезпечувалося державою... Лише з травня 22 року по травень 23-го на грошове утримання і стимулюючі виплати держава заплатила компанії "Вагнер" 86 млрд 262 млн рублів (понад 1 млрд доларів)".

Що передувало:

Реклама:
  • Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть на Москву "відновлювати справедливість". 
  • Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
  • Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
  • За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М (командний пункт) та шість гелікоптерів армії РФ, через що загинули від 13 до 20 осіб. Також у Росії від маршу приватної армії Пригожина постраждали 19 будинків і дороги. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ВагнерПригожинПутінгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський

фотоУ жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн

Зеленський розповів, якою буде відповідь України на суд над виснаженим Саакашвілі

Усі новини...
Вагнер
Лукашенко розповів, як "переконав Путіна не мочити" Пригожина
США хотіли б, щоб "групи Вагнера" більше не існувало - Держдеп
Лукашенко розповів, що хоче отримати від "Вагнера"
Останні новини
04:45
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
03:55
відео, оновлено від 23:23Під Москвою – потужна пожежа на складах фабрики
03:30
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
02:40
доповненоУ трьох областях – загроза ворожих безпілотників
01:59
Під Мелітополем окупанти мінують дороги і засіяні поля – ЦНС
01:22
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
00:22
Обстріли Сумщини: за добу – 170 "прильотів", 5 загиблих
23:44
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
23:12
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Усі новини...
Реклама: