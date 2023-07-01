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Російська пропаганда запустила кампанію з дискредитації вагнерівців

Роман ПетренкоСубота, 1 липня 2023, 14:31
Російська пропаганда запустила кампанію з дискредитації вагнерівців
скріншот з випуску російсько пропаганди

В ефірі російського пропагандистського "Первого канала" повідомили про неефективність ПВК "Вагнер" порівняно з вояками РФ.

Джерело: "Медуза", "Первый канал"

Деталі: У сюжеті росіяни порівняли бої за Маріуполь і за Бахмут.

Перше місто окупанти називають "одним із найважливіших центрів української металургії", з якого "вісім років цілеспрямовано робили потужний укріпрайон з "Азовсталлю", що вважалася неприступною, і вкрай мотивованим батальйоном "Азов"".

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Зазначається, нібито населення міста становило 425 тисяч осіб.
Пропагандисти кажуть, що Маріуполь окупували війська міноборони РФ і Росгвардії за 71 день.

Після цього в сюжеті починають говорити про Бахмут, нібито "не найважливіше з точки зору фронту" місто з населенням 72 тисячі осіб.

Пропаганда підкреслює, що вагнерівці знищували і захоплювали місто понад 7,5 місяця.

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ЗМІ нагадують, що 21 травня, коли очільник вагнерівців Євген Пригожин заявив про захоплення Бахмута, на цьому ж "Первом канале" раділи "події історичного масштабу".

Пропаганда додає, що вони "не хочуть применшити" дії окупантів, а лише пропонують "замислитися над міфом про потужність вагнерівців".

Передісторія:

Теми: РосіяпропагандаВагнер
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