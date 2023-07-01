Російська пропаганда запустила кампанію з дискредитації вагнерівців
В ефірі російського пропагандистського "Первого канала" повідомили про неефективність ПВК "Вагнер" порівняно з вояками РФ.
Джерело: "Медуза", "Первый канал"
Деталі: У сюжеті росіяни порівняли бої за Маріуполь і за Бахмут.
Перше місто окупанти називають "одним із найважливіших центрів української металургії", з якого "вісім років цілеспрямовано робили потужний укріпрайон з "Азовсталлю", що вважалася неприступною, і вкрай мотивованим батальйоном "Азов"".
Зазначається, нібито населення міста становило 425 тисяч осіб.
Пропагандисти кажуть, що Маріуполь окупували війська міноборони РФ і Росгвардії за 71 день.
Після цього в сюжеті починають говорити про Бахмут, нібито "не найважливіше з точки зору фронту" місто з населенням 72 тисячі осіб.
Пропаганда підкреслює, що вагнерівці знищували і захоплювали місто понад 7,5 місяця.
ЗМІ нагадують, що 21 травня, коли очільник вагнерівців Євген Пригожин заявив про захоплення Бахмута, на цьому ж "Первом канале" раділи "події історичного масштабу".
Пропаганда додає, що вони "не хочуть применшити" дії окупантів, а лише пропонують "замислитися над міфом про потужність вагнерівців".
July 1, 2023
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".
- Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту, але якихось гучних заяв з цього приводу не робив. Російський диктатор зібрав нараду за участю керівників силових відомств, але на ній він лише подякував їм за нібито "придушення" заколоту найманців "ПВК Вагнер". Путін також подякував і самим "вагнерівцям" − нібито за те, що "не пішли на братовбивче кровопролиття".