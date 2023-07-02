Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захід має розпрощатися з ілюзією, що Росія збережеться в нинішньому вигляді – Данілов

Катерина ТищенкоНеділя, 2 липня 2023, 20:36
Захід має розпрощатися з ілюзією, що Росія збережеться в нинішньому вигляді – Данілов
Олексій Данілов, фото Дмитра Ларіна, УП

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Захід має розпрощатися з ілюзією, що Росія існуватиме в нинішньому вигляді.

Джерело: Данілов в інтерв’ю німецькому виданню Bild

Пряма мова: "Росія буде фрагментована, і світ повинен до цього готуватися".

Деталі: За його словами, Захід повинен відмовитися від ілюзій, що Росія збережеться в нинішньому вигляді. Кремль "не може контролювати таку велику територію, у нього немає можливості", зазначив Данілов.

Реклама:

Заколот "вагнерівців" показав, що "Росія не є державою", сказав секретар РНБО. "Захід повинен зрозуміти, що Росія фрагментована і немає сили, яка могла б утримати її разом", - додав він.

Данілов розповів, що під час заколоту найманців "Вагнера" Україна проаналізувала, як з ним впоралися в російських регіонах.

"У нас є аналіз того, як реагували регіони під час повстання Пригожина. Можу сказати, що на основі цих аналізів можна сказати, як буде виглядати Росія після розпаду… Татарстан буде окремим, Дагестан буде окремою країною, яка не має нічого спільного з Росією. Це колонії Російської Федерації", - сказав секретар РНБО.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДаніловРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами

Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів

відеоЗеленський забрав в Україну з Туреччини захисників "Азовсталі"

Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16

500 днів вторгнення РФ: Санду подякувала українцям за мир у Молдові

фото, відеоЗеленський відвідав молебень Вселенського патріарха за вбитими українцями

Усі новини...
Данілов
Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов
На найближчій ставці обговорять ризики від втечі "Вагнера" в Білорусь – Данілов
"Відлік розпочато": Данілов назвав плюси для України від заколоту вагнерівців
Останні новини
18:47
Легіон "Свобода Росії" анонсував ще один рейд на територію РФ
18:45
McDonald's вводить обмеження на використання помідорів в Індії через різкий підйом цін
18:33
У Росії кажуть, що надання Україні касетних снарядів "жодним чином" не змінить хід війни
18:11
Проросійські радикали зірвали ЛГБТ-фестиваль у Тбілісі: поліція майже не втручалась
17:56
Росіяни 271 раз влучили в енергетичні обʼєкти України – Галущенко
17:49
відео"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами
17:25
Високий представник Боснії може зняти скандального Додіка з посади – ЗМІ
17:21
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
17:00
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
16:47
Київський метрополітен отримав ще 6 вагонів від Варшави
Усі новини...
Реклама: