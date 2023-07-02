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Захід має розпрощатися з ілюзією, що Росія збережеться в нинішньому вигляді – Данілов

Катерина ТищенкоНеділя, 2 липня 2023, 20:36
Захід має розпрощатися з ілюзією, що Росія збережеться в нинішньому вигляді – Данілов
Олексій Данілов, фото Дмитра Ларіна, УП

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Захід має розпрощатися з ілюзією, що Росія існуватиме в нинішньому вигляді.

Джерело: Данілов в інтерв’ю німецькому виданню Bild

Пряма мова: "Росія буде фрагментована, і світ повинен до цього готуватися".

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Деталі: За його словами, Захід повинен відмовитися від ілюзій, що Росія збережеться в нинішньому вигляді. Кремль "не може контролювати таку велику територію, у нього немає можливості", зазначив Данілов.

Заколот "вагнерівців" показав, що "Росія не є державою", сказав секретар РНБО. "Захід повинен зрозуміти, що Росія фрагментована і немає сили, яка могла б утримати її разом", - додав він.

Данілов розповів, що під час заколоту найманців "Вагнера" Україна проаналізувала, як з ним впоралися в російських регіонах.

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"У нас є аналіз того, як реагували регіони під час повстання Пригожина. Можу сказати, що на основі цих аналізів можна сказати, як буде виглядати Росія після розпаду… Татарстан буде окремим, Дагестан буде окремою країною, яка не має нічого спільного з Росією. Це колонії Російської Федерації", - сказав секретар РНБО.

Теми: ДаніловРосія
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