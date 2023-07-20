Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЄС уперше продали більше електрокарів, ніж дизельних авто

"Європейська правда"Четвер, 20 липня 2023, 01:07
У ЄС уперше продали більше електрокарів, ніж дизельних авто
Електрокар. Ілюстративне фото Getty Images

У Європейському Союзі протягом червня продали 158 тисяч електрокарів – це число вперше перевищило кількість збутих за той же період автомобілів із дизельними двигунами (139,6 тисячі).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Європейської асоціації автомобільної промисловості (ACEA)

Деталі: Частка електрокарів на автомобільному ринку ЄС минулого місяця зросла з 10,7% до 15,1%, обігнавши дизельні авто (13,4%). Найбільше зростання припало на Нідерланди (+90,1%), Німеччину (+64,4%) та Францію (+52%).

Таким чином, електрокари стали третім найпопулярнішим видом авто в державах Євросоюзу – після гібридних електрокарів, чия частка на ринку в червні зросла на третину й становила 254,1 тисячі одиниць, і бензинових авто (379 тисяч, зростання на 11%).

На бензинові автомобілі минулого місяця припадало, відповідно, 36,3% ринку, а на "гібриди" – 24,3%.

Загалом у першому півріччі 2023 року в Євросоюзі продали 5,4 мільйона нових автомобілів. Це на 17,9% більше, ніж рік тому, але на 21% менше, ніж у першій половині 2019 року – до пандемії коронавірусу.

Що цьому передувало:

Теми: ЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
ЄС
Депутати Європарламенту закликають лідерів ЄС якнайшвидше передати Україні F-16
Україна може розглянути дзеркальні заходи у разі продовження ЄС обмежень агроекспорту
5 країн хочуть, щоб ЄС продовжив мораторій на імпорт українського зерна
Останні новини
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: