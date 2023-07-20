Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ЄС уперше продали більше електрокарів, ніж дизельних авто

"Європейська правда"Четвер, 20 липня 2023, 01:07
У ЄС уперше продали більше електрокарів, ніж дизельних авто
Електрокар. Ілюстративне фото Getty Images

У Європейському Союзі протягом червня продали 158 тисяч електрокарів – це число вперше перевищило кількість збутих за той же період автомобілів із дизельними двигунами (139,6 тисячі).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Європейської асоціації автомобільної промисловості (ACEA)

Деталі: Частка електрокарів на автомобільному ринку ЄС минулого місяця зросла з 10,7% до 15,1%, обігнавши дизельні авто (13,4%). Найбільше зростання припало на Нідерланди (+90,1%), Німеччину (+64,4%) та Францію (+52%).

Таким чином, електрокари стали третім найпопулярнішим видом авто в державах Євросоюзу – після гібридних електрокарів, чия частка на ринку в червні зросла на третину й становила 254,1 тисячі одиниць, і бензинових авто (379 тисяч, зростання на 11%).

Реклама:

На бензинові автомобілі минулого місяця припадало, відповідно, 36,3% ринку, а на "гібриди" – 24,3%.

Загалом у першому півріччі 2023 року в Євросоюзі продали 5,4 мільйона нових автомобілів. Це на 17,9% більше, ніж рік тому, але на 21% менше, ніж у першій половині 2019 року – до пандемії коронавірусу.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЩе одного "слугу" знайшли за кордоном: на острові в Середземному морі

фото, відеоОкупанти поцілили в багатоповерхівку та будівлю СБУ у Дніпрі

оновленоНАЗК вважає, що Тимошенко зловживав повноваженнями. Той грозить судом 

документХарлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду

Мінкульт тимчасово очолить Ростислав Карандєєв: що про нього відомо

Зеленський ветував закон про виділення пів мільярда на будівництво музею Голодомору

Усі новини...
ЄС
Депутати Європарламенту закликають лідерів ЄС якнайшвидше передати Україні F-16
Україна може розглянути дзеркальні заходи у разі продовження ЄС обмежень агроекспорту
5 країн хочуть, щоб ЄС продовжив мораторій на імпорт українського зерна
Останні новини
03:47
Окупанти планують теракти проти власного населення у Брянській області – ЦНС
03:10
ЗСУ скоро будуть у Криму – Буданов
02:27
Обстріли Сумщини: за добу – 85 "прильотів"
01:59
відеоПутін заявив, що РФ вивела армію з-під Києва, бо її "просили"
01:10
оновлено від 23:47Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту
00:55
Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу склали понад 2 роти – Тарнавський
00:25
"Нейтральний статус України" має принципове значення для РФ – Путін
23:59
КолонкаISW: Тривала ініціатива України на полі бою – це можливість використовувати слабкість Кремля
23:54
фотоМер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ
23:41
фотоВ Італії представили чотири марки на підтримку України
Усі новини...
Реклама: