У ЄС уперше продали більше електрокарів, ніж дизельних авто

У Європейському Союзі протягом червня продали 158 тисяч електрокарів – це число вперше перевищило кількість збутих за той же період автомобілів із дизельними двигунами (139,6 тисячі).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Європейської асоціації автомобільної промисловості (ACEA)

Деталі: Частка електрокарів на автомобільному ринку ЄС минулого місяця зросла з 10,7% до 15,1%, обігнавши дизельні авто (13,4%). Найбільше зростання припало на Нідерланди (+90,1%), Німеччину (+64,4%) та Францію (+52%).

Таким чином, електрокари стали третім найпопулярнішим видом авто в державах Євросоюзу – після гібридних електрокарів, чия частка на ринку в червні зросла на третину й становила 254,1 тисячі одиниць, і бензинових авто (379 тисяч, зростання на 11%).

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На бензинові автомобілі минулого місяця припадало, відповідно, 36,3% ринку, а на "гібриди" – 24,3%.

Загалом у першому півріччі 2023 року в Євросоюзі продали 5,4 мільйона нових автомобілів. Це на 17,9% більше, ніж рік тому, але на 21% менше, ніж у першій половині 2019 року – до пандемії коронавірусу.

Що цьому передувало:

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