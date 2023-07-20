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В ЕС впервые продали больше электрокаров, чем дизельных авто

"Европейская правда"Четверг, 20 июля 2023, 01:07
В ЕС впервые продали больше электрокаров, чем дизельных авто
Электрокар. Иллюстративное фото Getty Images

В Европейском Союзе в течение июня продали 158 тысяч электрокаров – это число впервые превысило количество сбытых за тот же период автомобилей с дизельными двигателями (139,6 тысячи).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Европейской ассоциации автомобильной промышленности (ACEA)

Детали: Доля электрокаров на автомобильном рынке ЕС в прошлом месяце выросла с 10,7% до 15,1%, обогнав дизельные авто (13,4%). Наибольший рост пришелся на Нидерланды (+90,1%), Германию (+64,4%) и Францию (+52%).

Таким образом, электрокары стали третьим самым популярным видом авто в государствах Евросоюза – после гибридных электрокаров, чья доля на рынке в июне выросла на треть и составила 254,1 тысячи единиц, и бензиновых авто (379 тысяч, рост на 11%).

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На бензиновые автомобили в прошлом месяце приходилось, соответственно, 36,3% рынка, а на "гибриды" – 24,3%.

Всего в первом полугодии 2023 года в Евросоюзе продали 5,4 миллиона новых автомобилей. Это на 17,9% больше, чем год назад, но на 21% меньше, чем в первой половине 2019 года – до пандемии коронавируса.

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Темы: ЕС
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