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Помер український дисидент Василь Овсієнко

"Українська правда"Четвер, 20 липня 2023, 01:55
Помер український дисидент Василь Овсієнко
Василь Овсієнко. Фото: Радіо Свобода

Після тривалої хвороби на 75 році життя помер український дисидент і громадський діяч, політв'язень радянських концтаборів Василь Овсієнко.

Джерело: повідомлення українського історика Вахтанга Кіпіані у Facebook

Пряма мова: "Не стало Василя Овсієнка – людини численних чеснот, християнина, українського філолога, редактора, літописця руху опору, популяризатора життя і творчості Василя Стуса та інших дисидентів, політв'язня брєжнєвсько-горбачовських таборів".

Деталі: За словами Кіпіані, в останні роки Овсієнко хворів.  

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"Це була велика і дуже скромна людина, подвижник, яких одиниці на мільйони", – додав історик.

Довідково. Василь Овсієнко народився 8 квітня 1949 року в селі Ставки Радомишльського району Житомирської області. У 1967–1972 роках навчався на філологічному факультеті Київського університету. Уперше за звинуваченням у антирадянській агітації та пропаганді був заарештований у березні 1973 року.

ВІДЕО ДНЯ

Овсієнко – український громадський діяч, розповсюджувач самвидаву, член Української Гельсінської групи, політв'язень радянських концтаборів, філософ, публіцист, історик дисидентського руху, співробітник Харківської правозахисної групи.

Теми: політв'язні
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