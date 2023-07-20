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Умер украинский диссидент Василий Овсиенко

"Украинская правда"Четверг, 20 июля 2023, 01:55
Умер украинский диссидент Василий Овсиенко
Василий Овсиенко. Фото: Радио Свобода

После продолжительной болезни на 75 году жизни скончался украинский диссидент и общественный деятель, политзаключенный советских концлагерей Василий Овсиенко.

Источник: сообщение украинского историка Вахтанга Кипиани в Facebook

Прямая речь: "Не стало Василия Овсиенко – человека многочисленных добродетелей, христианина, украинского филолога, редактора, летописца движения сопротивления, популяризатора жизни и творчества Василия Стуса и других диссидентов, политзаключенного брежневско-горбачевских лагерей".

Детали: По словам Кипиани, в последние годы Овсиенко болел. 

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"Это был великий и очень скромный человек, подвижник, которых единицы на миллионы", – добавил историк.

Справка. Василий Овсиенко родился 8 апреля 1949 года в селе Ставки Радомышльского района Житомирской области. В 1967-1972 годах учился на филологическом факультете Киевского университета. Впервые по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде был арестован в марте 1973 года.

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Овсиенко – украинский общественный деятель, распространитель самиздата, член Украинской Хельсинской группы, политзаключенный советских концлагерей, философ, публицист, историк диссидентского движения, сотрудник Харьковской правозащитной группы.

Темы: политзаключенные
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