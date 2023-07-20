Повітряники оголосили ракетну небезпеку у низці областей
Четвер, 20 липня 2023, 02:39
Повітряні сили ЗСУ вночі 20 липня повідомили про ракетну небезпеку в Одеській, Вінницькій, Кіровоградській і Запорізькій областях.
Джерело: ПС ЗСУ у Telegram
Деталі: В областях, де оголошено ракетну небезпеку, наразі триває повітряна тривога.
В Одеській області прогримів вибух.
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Крім того, повітрянити попередили про загрозу застосування росіянами ударних БпЛА у Миколаївській і Херсонській областях.
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