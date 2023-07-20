В Одесі прогриміли потужні вибухи – ЗМІ
Четвер, 20 липня 2023, 03:15
В Одесі вночі 20 липня пролунала серія потужних вибухів.
Джерело: "Суспільне" у Telegram
Деталі: Про перший вибух у місті видання повідомило близько 02:10.
Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Одеської області.
Близько 3-ї ночі "Суспільне" повідомило про серію потужних вибухів в Одесі.
Наразі в області триває повітряна тривога.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців регіону залишатися в укриттях до завершення тривоги і не знімати роботу ППО.