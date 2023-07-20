В Одесі прогриміли потужні вибухи – ЗМІ

В Одесі вночі 20 липня пролунала серія потужних вибухів.

Джерело: "Суспільне" у Telegram

Деталі: Про перший вибух у місті видання повідомило близько 02:10.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Одеської області.

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Близько 3-ї ночі "Суспільне" повідомило про серію потужних вибухів в Одесі.

Наразі в області триває повітряна тривога.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців регіону залишатися в укриттях до завершення тривоги і не знімати роботу ППО.