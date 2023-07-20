Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі прогриміли потужні вибухи – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 20 липня 2023, 03:15
В Одесі прогриміли потужні вибухи – ЗМІ
Нічна Одеса. Ілюстративне фото Getty Images

В Одесі вночі 20 липня пролунала серія потужних вибухів.

Джерело: "Суспільне" у Telegram

Деталі: Про перший вибух у місті видання повідомило близько 02:10.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Одеської області.

Реклама:

Близько 3-ї ночі "Суспільне" повідомило про серію потужних вибухів в Одесі.

Наразі в області триває повітряна тривога.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців регіону залишатися в укриттях до завершення тривоги і не знімати роботу ППО.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одесавибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЩе одного "слугу" знайшли за кордоном: на острові в Середземному морі

фото, відеоОкупанти поцілили в багатоповерхівку та будівлю СБУ у Дніпрі

оновленоНАЗК вважає, що Тимошенко зловживав повноваженнями. Той грозить судом 

документХарлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду

Мінкульт тимчасово очолить Ростислав Карандєєв: що про нього відомо

Зеленський ветував закон про виділення пів мільярда на будівництво музею Голодомору

Усі новини...
Одеса
Ворог атакував Одесу: є руйнування і постраждалі
НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн
Одесу можуть захистити додаткові системи SAMP/T або Patriot – Зеленський
Останні новини
03:47
Окупанти планують теракти проти власного населення у Брянській області – ЦНС
03:10
ЗСУ скоро будуть у Криму – Буданов
02:27
Обстріли Сумщини: за добу – 85 "прильотів"
01:59
відеоПутін заявив, що РФ вивела армію з-під Києва, бо її "просили"
01:10
оновлено від 23:47Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту
00:55
Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу склали понад 2 роти – Тарнавський
00:25
"Нейтральний статус України" має принципове значення для РФ – Путін
23:59
КолонкаISW: Тривала ініціатива України на полі бою – це можливість використовувати слабкість Кремля
23:54
фотоМер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ
23:41
фотоВ Італії представили чотири марки на підтримку України
Усі новини...
Реклама: