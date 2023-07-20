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Зірвана "зернова угода" буде серед топ-тем зустрічі міністрів країн ЄС

"Європейська правда", Олександр ШумілінЧетвер, 20 липня 2023, 12:21
Зірвана зернова угода буде серед топ-тем зустрічі міністрів країн ЄС
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО: GETTY IMAGES

Вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи і пов’язані з цим виклики будуть серед головних тем зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

Джерело: "Європейська правда", яка наводить слова високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель

Деталі: Дипломат констатував, що Росія третю ніч поспіль атакує портову інфраструктуру в Україні і знищені у тому числі тисячі тонн зерна, яке мало піти на експорт. Він наголосив, що факт не просто блокування вивезення збіжжя, а його фізичного знищення є новим. 

"Це варварське ставлення, і Рада сьогодні говоритиме про це. У спілкуванні з главою МЗС України Дмитром Кулебою ми отримаємо більше інформації. Але нам вже зрозуміло, що це створює глобальну продовольчу кризу", – заявив Боррель. 

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"Але вихід тільки один – збільшувати військову підтримку України. Ми маємо надати засоби ППО. Якщо росіяни застосовують дрони – треба дати ті засоби, які дозволять їх знищувати", – зазначив дипломат. 

Боррель розповів, що міністри обговорять стабільну підтримку Україну у довгостроковій перспективі і для цього має йтися про збільшення ресурсів Європейського фонду миру. 

"Ми презентували план з метою гарантувати фінансову підтримку для України у наступні роки – йдеться про значні суми грошей – і я сподіваюся, що міністри підтримають його", – зазначив Боррель, додавши, що не хоче називати цифри, доки немає рішення. 

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Дипломат зазначив також, що ситуація із "зерновою угодою" означає потребу збільшувати експорт через європейські "шляхи солідарності", і це вимагатиме готовності країн-членів йти назустріч. 

Жозеп Боррель додав, що дистанційно до зустрічі долучиться також держсекретар США і з ним поговорять про відносини з Китаєм. 

Також обговорюватимуть відносини з Туреччиною. 

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. 

У Білому домі заявили, що Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів у Чорному морі.

Теми: зерноЄС
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