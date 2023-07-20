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Сорванная "зерновая сделка" будет среди топ-тем встречи министров стран ЕС

"Европейская правда", Александр ШумилинЧетверг, 20 июля 2023, 12:21
Сорванная зерновая сделка будет среди топ-тем встречи министров стран ЕС
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО: GETTY IMAGES

Выход России из Черноморской зерновой инициативы и связанные с этим вызовы будут среди главных тем встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Источник: "Европейская правда", которая приводит слова высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель

Дипломат констатировал, что Россия третью ночь подряд атакует портовую инфраструктуру в Украине и уничтожены в том числе тысячи тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. Он подчеркнул, что факт не просто блокирования вывоза зерна, а его физического уничтожения  – это что-то новое.

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"Это варварское отношение, и Совет сегодня будет говорить об этом. В общении с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой мы получим больше информации. Но нам уже понятно, что это создает глобальный продовольственный кризис", – заявил Боррель.

"Но выход только один – увеличивать военную поддержку Украины. Мы должны предоставить средства ПВО. Если россияне применяют дроны – надо дать те средства, которые позволят их уничтожать", – отметил дипломат.

Боррель рассказал, что министры обсудят стабильную поддержку Украины в долгосрочной перспективе, и для этого речь должна идти об увеличении ресурсов Европейского фонда мира.

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"Мы представили план с целью гарантировать финансовую поддержку для Украины в последующие годы – речь идет о значительных суммах, – и я надеюсь, что министры поддержат его", – отметил Боррель, добавив, что не хочет называть цифры, пока нет решения.

Дипломат отметил также, что ситуация с "зерновым соглашением" означает необходимость увеличивать экспорт через европейские "пути солидарности", и это потребует готовности стран-членов идти навстречу.

Жозеп Боррель добавил, что дистанционно к встрече присоединится также госсекретарь США и с ним поговорят об отношениях с Китаем.

Также будут обсуждать отношения с Турцией.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

В Белом доме заявили, что Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам в Черном море.

Темы: зерноЕС
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