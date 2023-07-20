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Український підліток піднявся на вершину міжнародного рейтингу картингістів

Станіслав ПогоріловЧетвер, 20 липня 2023, 14:01
Український підліток піднявся на вершину міжнародного рейтингу картингістів
Колаж: пресслужба АФУ

Український 14-річний гонщик Олександр Бондарев очолив оновлений міжнародний офіційний рейтинг спортсменів з картингу -FIA International Karting Ranking (IKR).

Джерело: пресслужба Автомобільної федерації України

Деталі: Повідомляється, що Бондарев став перешим серед усіх 12 категорій та понад 1000 професійних пілотів світу.

В АФУ нагадують, що український гонщик нещодавно здобув подіум на третьому етапі міжнародної серії "Champions of the Future" у Кремоні, і це значно вплинуло на результат рейтингу FIA IKR.

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Бондарев здобув першість не лише у своїй категорії "OK Junior", а й став лідером у загальній таблиці.

Наразі він готується до фінальної і головної боротьби за титул ЧЄ-2023, яка відбудеться наприкінці липня. Бондарев лідирує у чемпіонаті і значно випереджає конкурентів по очках після подіуму в Іспанії та двох перемог у Чехії та Данії.

Олександр Бондарев - український картингіст, який виступає у категорії "OK Junior" у складі професійної картингової команди Kart Republic. Професійно займатися картингом він почав ще з п’яти років, а в сім вже був наймолодшим Чемпіоном України з картингу.

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Теми: спортУкраїнасвіт
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