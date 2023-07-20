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Украинский подросток поднялся на вершину международного рейтинга картингистов

Станислав ПогориловЧетверг, 20 июля 2023, 14:01
Украинский подросток поднялся на вершину международного рейтинга картингистов
Коллаж: пресс-служба АФУ

Украинский 14-летний гонщик Александр Бондарев возглавил обновленный международный официальный рейтинг спортсменов по картингу -FIA International Karting Ranking (IKR).

Источник: пресс-служба Автомобильной федерации Украины

Детали: Сообщается, что Бондарев стал первым среди всех 12 категорий и более 1000 профессиональных пилотов мира.

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В АФУ напоминают, что украинский гонщик недавно получил подиум на третьем этапе международной серии "Champions of the Future" в Кремоне, и это значительно повлияло на результат рейтинга FIA IKR.

Бондарев получил первенство не только в своей категории "OK Junior", но и стал лидером в общей таблице.

В настоящее время он готовится к финальной и главной борьбе за титул ЧЕ-2023, которая состоится в конце июля. Бондарев лидирует в чемпионате и значительно опережает конкурентов по очкам после подиума в Испании и двух побед в Чехии и Дании.

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Александр Бондарев - украинский картингист, выступающий в категории "OK Junior" в составе профессиональной картинговой команды Kart Republic. Профессионально заниматься картингом он начал еще с пяти лет, а в семь уже был самым молодым Чемпионом Украины по картингу.

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Темы: спортУкраинамир
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