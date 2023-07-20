Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинский подросток поднялся на вершину международного рейтинга картингистов

Станислав ПогориловЧетверг, 20 июля 2023, 14:01
Украинский подросток поднялся на вершину международного рейтинга картингистов
Коллаж: пресс-служба АФУ

Украинский 14-летний гонщик Александр Бондарев возглавил обновленный международный официальный рейтинг спортсменов по картингу -FIA International Karting Ranking (IKR).

Источник: пресс-служба Автомобильной федерации Украины

Детали: Сообщается, что Бондарев стал первым среди всех 12 категорий и более 1000 профессиональных пилотов мира.

В АФУ напоминают, что украинский гонщик недавно получил подиум на третьем этапе международной серии "Champions of the Future" в Кремоне, и это значительно повлияло на результат рейтинга FIA IKR.

Реклама:

Бондарев получил первенство не только в своей категории "OK Junior", но и стал лидером в общей таблице.

В настоящее время он готовится к финальной и главной борьбе за титул ЧЕ-2023, которая состоится в конце июля. Бондарев лидирует в чемпионате и значительно опережает конкурентов по очкам после подиума в Испании и двух побед в Чехии и Дании.

Александр Бондарев - украинский картингист, выступающий в категории "OK Junior" в составе профессиональной картинговой команды Kart Republic. Профессионально заниматься картингом он начал еще с пяти лет, а в семь уже был самым молодым Чемпионом Украины по картингу.

ВИДЕО ДНЯ

Узнать больше: Во всем виноваты "Тачки". Как 8-летний киевлянин стал профессиональным гонщиком

Темы: спортУкраинамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
спорт
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
МОК запретил Лондону проводить отбор на Олимпиаду-2024 из-за россиян и белорусов
ФК "Динамо" отказался отправлять юных футболистов на сборы в пророссийскую Сербию
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: