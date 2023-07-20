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Євросоюз продовжив санкції проти Росії на шість місяців

"Європейська правда", Олександр ШумілінЧетвер, 20 липня 2023, 15:12

Рада ЄС продовжила до 31 січня 2024 року обмежувальні заходи, які спрямовані на окремі сектори економіки РФ.

Джерело: "Європейська правда", яка посилається на пресслужбу Ради ЄС

Деталі: Цей пакет санкцій, що вперше запровадили у 2014 році у відповідь на "дестабілізацію" Росії України, значно розширили, починаючи з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану та невиправдану військову агресію РФ проти України.

Наразі санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

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Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від системи SWIFT декількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації.

Крім того, Євросоюз запровадив конкретні заходи для посилення спроможності ЄС протидіяти обходу санкцій. На додаток до економічних санкцій проти РФ, ЄС застосовує різні види заходів у відповідь на "дестабілізацію" Росією України.

До них належать: обмеження економічних відносин з незаконно анексованим Кримом та містом Севастополь, а також непідконтрольними уряду України територіями Донецької та Луганської областей; індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів та обмеження на поїздки) щодо широкого кола фізичних та юридичних осіб, а також дипломатичні заходи.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомлялося, що політичне рішення про продовження санкцій лідери ЄС ухвалили ще 30 червня.

Нагадаємо, 23 травня ЄС затвердив 11-й пакет санкцій проти Росії, спрямований передусім на боротьбу з обходом вже наявних санкцій. 

Теми: ЄвропасанкціїРосія
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