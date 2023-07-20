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Евросоюз продлил санкции против России на шесть месяцев

"Европейская правда", Александр ШумилинЧетверг, 20 июля 2023, 15:12

Совет ЕС продлил до 31 января 2024 года ограничительные меры, направленные на отдельные сектора экономики РФ.

Источник: "Европейская правда", ссылающаяся на прессслужбу Совета ЕС

Детали: Этот пакет санкций, впервые ввели в 2014 году в ответ на "дестабилизацию" России Украины, значительно расширили, начиная с февраля 2022 года в ответ на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию РФ против Украины.

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Сейчас санкции состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Они также охватывают: запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от системы SWIFT нескольких российских банков, а также приостановление вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных средств массовой информации.

Кроме того, Евросоюз ввел конкретные меры для усиления способности ЕС противодействовать обходу санкций. В дополнение к экономическим санкциям против РФ, ЕС применяет различные виды мер в ответ на "дестабилизацию" Россией Украины.

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К ним относятся: ограничение экономических отношений с незаконно аннексированным Крымом и городом Севастополь, а также неподконтрольными правительству Украины территориями Донецкой и Луганской областей; индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) в отношении широкого круга физических и юридических лиц, а также дипломатические меры.

Сообщалось, что политическое решение о продлении санкций лидеры ЕС приняли еще 30 июня.

Напомним, 23 мая ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный прежде всего на борьбу с обходом уже действующих санкций.

Темы: ЕвропасанкцииРосcия
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