США виділили Україні 190 Bradley, з них знищено близько 10 – WP

США виділили Україні 190 машин Bradley, з них остаточно знищено близько 10; українські військові відчувають брак запчастин для їх ремонту.

Джерело: The Washington Post із посиланням на джерела

Дослівно WP: "Сполучені Штати виділили 190 "Бредлі", більше половини з яких були доставлені до оперативних підрозділів в Україні, повідомив посадовець, який говорив на умовах анонімності через делікатність питання.

… Близько десятка "Бредлі" було знищено, повідомив високопоставлений представник американського оборонного відомства".

Деталі: Дані аналітичного сайту Oryx, який враховує втрату лише тої техніки, щодо пошкодження якої є відео- чи фотодокази, свідчать, що ще кілька десятків машин дістали руйнувань різного ступеня. Багато з них були відремонтовані і вже повернуті на поле бою. Деякі з них мають бути відправлені до Польщі для серйознішого ремонту.

Зокрема, журналісти WP зафіксували у лісистій місцевості шість машин, які ремонтують, більшість із них були пошкоджені внаслідок вибуху мін.

Ремонт деяких машин може зайняти лише кілька годин. Водночас, за словами військових, з якими поговорило видання, вони відчувають брак запчастин для ремонту.

Дослівно WP із посиланням на військових: "Деякі машини є "донорами", тобто українці знімають з них придатні для використання деталі, щоб встановити їх на інші, менш пошкоджені "Бредлі", а потім заповнюють "донорську" машину зламаними деталями, перш ніж відправити її на масштабніший ремонт на заводі в Польщі.

Одна з перших перешкод для ремонту та повернення на фронт "Бредлі" – недостатня кількість запасних частин, кажуть військові".

Більше деталей: Високопоставлений співбесідник видання повідомив, що в багатьох випадках українці використовували машини саме так, як і вчили їх під час тренувань у Німеччині: комбіновані атаки, коли піхота, бронетехніка та авіація діють спільно.

Водночас те саме джерело видання заявляє, що були "анекдотичні повідомлення про протилежне". На його думку, в деяких випадках українці "просто не використовують їх (машини - ред.) на повну потужність з усіма іншими засобами, які у них є".

Що цьому передувало: