Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США выделили Украине 190 Bradley, из них уничтожено около 10 – WP

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 20 июля 2023, 15:18
США выделили Украине 190 Bradley, из них уничтожено около 10 – WP
Брэдли, WP

США выделили Украине 190 машин Bradley, из них окончательно уничтожено около 10; украинские военные испытывают нехватку запчастей для их ремонта.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники

Дословно WP: "Соединенные Штаты выделили 190 "Брэдли", более половины из которых были доставлены в оперативные подразделения в Украине, сообщил чиновник, который говорил на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Реклама:

... Около десятка "Брэдли" было уничтожено, сообщил высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства". 

Детали: Данные аналитического сайта Oryx, который учитывает потерю только той техники, о повреждении которой есть видео- или фотодоказательства, свидетельствуют, что еще несколько десятков машин получили разрушения различной степени. Многие из них были отремонтированы и уже возвращены на поле боя. Некоторые из них должны быть отправлены в Польшу для более серьезного ремонта.

В частности, журналисты WP зафиксировали в лесистой местности шесть машин, которые ремонтируют, большинство из них были повреждены в результате взрыва мин.

ВИДЕО ДНЯ

Ремонт некоторых машин может занять всего несколько часов. В то же время, по словам военных, с которыми поговорило издание, они испытывают нехватку запчастей для ремонта.

Дословно WP со ссылкой на военных: "Некоторые машины являются "донорами", то есть украинцы снимают с них пригодные для использования детали, чтобы установить их на другие, менее поврежденные "Брэдли", а затем заполняют "донорскую" машину сломанными деталями, прежде чем отправить ее на более масштабный ремонт на заводе в Польше. 

Одно из первых препятствий для ремонта и возвращения на фронт "Брэдли" - недостаточное количество запасных частей, говорят военные".

Больше деталей: Высокопоставленный собеседник издания сообщил, что во многих случаях украинцы использовали машины именно так, как и учили их во время тренировок в Германии: комбинированные атаки, когда пехота, бронетехника и авиация действуют совместно.

В то же время тот же источник издания заявляет, что были "анекдотические сообщения об обратном". По его мнению, в некоторых случаях украинцы "просто не используют их (машины - ред.) на полную мощность со всеми другими средствами, которые у них есть".

Что этому предшествовало:

  • В конце июня The New York Times сообщало, что во время наступления Вооруженных сил Украины было повреждено около 15% боевых машин Bradley. В основном техника взрывалась на минах.
  • Ранее главнокомандующий Валерий Залужный отмечал, что Украина получила "Брэдли" не для того, чтобы "ездить на парадах на них, а для того, чтобы на поле боя они стали мишенью": "Да, мы их теряем. Немного, скажем так, но потери есть. От этого никуда не денешься. Это нормальное явление".

Темы: СШАоружиетранспортвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
США
У G7 нет единого подхода по "гарантиям безопасности" для Украины – WSJ
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: