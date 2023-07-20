США выделили Украине 190 Bradley, из них уничтожено около 10 – WP

США выделили Украине 190 машин Bradley, из них окончательно уничтожено около 10; украинские военные испытывают нехватку запчастей для их ремонта.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источники

Дословно WP: "Соединенные Штаты выделили 190 "Брэдли", более половины из которых были доставлены в оперативные подразделения в Украине, сообщил чиновник, который говорил на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

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... Около десятка "Брэдли" было уничтожено, сообщил высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства".

Детали: Данные аналитического сайта Oryx, который учитывает потерю только той техники, о повреждении которой есть видео- или фотодоказательства, свидетельствуют, что еще несколько десятков машин получили разрушения различной степени. Многие из них были отремонтированы и уже возвращены на поле боя. Некоторые из них должны быть отправлены в Польшу для более серьезного ремонта.

В частности, журналисты WP зафиксировали в лесистой местности шесть машин, которые ремонтируют, большинство из них были повреждены в результате взрыва мин.

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Ремонт некоторых машин может занять всего несколько часов. В то же время, по словам военных, с которыми поговорило издание, они испытывают нехватку запчастей для ремонта.

Дословно WP со ссылкой на военных: "Некоторые машины являются "донорами", то есть украинцы снимают с них пригодные для использования детали, чтобы установить их на другие, менее поврежденные "Брэдли", а затем заполняют "донорскую" машину сломанными деталями, прежде чем отправить ее на более масштабный ремонт на заводе в Польше.

Одно из первых препятствий для ремонта и возвращения на фронт "Брэдли" - недостаточное количество запасных частей, говорят военные".

Больше деталей: Высокопоставленный собеседник издания сообщил, что во многих случаях украинцы использовали машины именно так, как и учили их во время тренировок в Германии: комбинированные атаки, когда пехота, бронетехника и авиация действуют совместно.

В то же время тот же источник издания заявляет, что были "анекдотические сообщения об обратном". По его мнению, в некоторых случаях украинцы "просто не используют их (машины - ред.) на полную мощность со всеми другими средствами, которые у них есть".

Что этому предшествовало: