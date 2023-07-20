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Справи Майдану: суд оголосив вирок харківським "тітушкам", які викрали й катували людину

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 липня 2023, 15:51
Справи Майдану: суд оголосив вирок харківським тітушкам, які викрали й катували людину
ілюстрація Адвокатської дорадчої групи

Двох мешканців Харкова Антона Харченка та Олександра Руденка, які викрали та катували людину, заочно засуджено до 7 років тюрми.

Джерело: Офіс генпрокурора, Адвокатська дорадча група

Деталі: Вирок оголосив 14 липня 2023 року Дарницький суд Києва.

Їх визнано винними у катуванні, хуліганстві, викраденні людини та незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів і мітингів.

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Кожного з них засуджено до 7 років позбавлення волі.

У зв’язку із тривалим переховуванням засуджених від органів слідства та суду на території РФ, судовий розгляд щодо них здійснювався за спеціальною заочною процедурою.

Прокурори у суді довели, що ввечері 21 січня 2014 року біля станції метро "Петрівка" у м. Києві засуджені разом з іншими особами, залученими керівником "Оплоту", напали на учасників "Автомайдану". Вони застосовували предмети, заздалегідь заготовлені для нанесення тілесних ушкоджень.

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Під час нападу підозрювані помилково ідентифікували громадянина Владислава Іваненка як учасника "Автомайдану". Вони викрали його та перемістили в один з автобусів, на яких вранці приїхали з Харкова до Києва. Нападники вивезли чоловіка в лісову місцевість в районі станції метро "Бориспільська" в м. Києві.

Там в нічний час 22 січня 2014 року потерпілого незаконно, проти його волі утримували в наметі. Керівник "Оплоту" особисто його катував, мучив та застосовував інші насильницькі дії, з метою отримання інформації про обставини щодо організації та діяльності "Автомайдану".

Суд також постановив стягнути з кожного обвинуваченого по 200 тисяч гривень у рахунок відшкодування моральної шкоди Іваненку.

Що передувало: В ОГП констатують, що за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності загалом притягнуто 16 осіб, щодо 9 з них наразі судами ухвалено обвинувальні вироки. 

Теми: ЄвромайдансудОфіс генпрокурора
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