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Справи Майдану: суд оголосив вирок харківським "тітушкам", які викрали й катували людину

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 липня 2023, 15:51
Справи Майдану: суд оголосив вирок харківським тітушкам, які викрали й катували людину
ілюстрація Адвокатської дорадчої групи

Двох мешканців Харкова Антона Харченка та Олександра Руденка, які викрали та катували людину, заочно засуджено до 7 років тюрми.

Джерело: Офіс генпрокурора, Адвокатська дорадча група

Деталі: Вирок оголосив 14 липня 2023 року Дарницький суд Києва.

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Їх визнано винними у катуванні, хуліганстві, викраденні людини та незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів і мітингів.

Кожного з них засуджено до 7 років позбавлення волі.

У зв’язку із тривалим переховуванням засуджених від органів слідства та суду на території РФ, судовий розгляд щодо них здійснювався за спеціальною заочною процедурою.

ВІДЕО ДНЯ

Прокурори у суді довели, що ввечері 21 січня 2014 року біля станції метро "Петрівка" у м. Києві засуджені разом з іншими особами, залученими керівником "Оплоту", напали на учасників "Автомайдану". Вони застосовували предмети, заздалегідь заготовлені для нанесення тілесних ушкоджень.

Під час нападу підозрювані помилково ідентифікували громадянина Владислава Іваненка як учасника "Автомайдану". Вони викрали його та перемістили в один з автобусів, на яких вранці приїхали з Харкова до Києва. Нападники вивезли чоловіка в лісову місцевість в районі станції метро "Бориспільська" в м. Києві.

Там в нічний час 22 січня 2014 року потерпілого незаконно, проти його волі утримували в наметі. Керівник "Оплоту" особисто його катував, мучив та застосовував інші насильницькі дії, з метою отримання інформації про обставини щодо організації та діяльності "Автомайдану".

Суд також постановив стягнути з кожного обвинуваченого по 200 тисяч гривень у рахунок відшкодування моральної шкоди Іваненку.

Що передувало: В ОГП констатують, що за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності загалом притягнуто 16 осіб, щодо 9 з них наразі судами ухвалено обвинувальні вироки. 

Теми: ЄвромайдансудОфіс генпрокурора
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