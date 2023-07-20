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Дела Майдана: суд огласил приговор харьковским "титушкам", которые похитили и пытали человека

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 июля 2023, 15:51
Дела Майдана: суд огласил приговор харьковским титушкам, которые похитили и пытали человека
иллюстрация Адвокатской совещательной группы

Двух жителей Харькова Антона Харченко и Александра Руденко, которые похитили и пытали человека, заочно приговорили к 7 годам тюрьмы.

Источник: Офис генпрокурора, Адвокатская совещательная группа

Детали: Приговор объявил 14 июля 2023 года Дарницкий суд Киева.

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Они признаны виновными в пытках, хулиганстве, похищении человека и незаконном препятствовании организации или проведению собраний и митингов.

Каждый из них приговорен к 7 годам лишения свободы.

В связи с длительным сокрытием осужденных от органов следствия и суда на территории РФ, судебное разбирательство в отношении них осуществлялось по специальной заочной процедуре.

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Прокуроры в суде доказали, что вечером 21 января 2014 года возле станции метро "Петровка" в г. Киеве осужденные вместе с другими лицами, привлеченными руководителем "Оплота", напали на участников "Автомайдана". Они применяли предметы, заранее заготовленные для нанесения телесных повреждений.

Во время нападения подозреваемые ошибочно идентифицировали гражданина Владислава Иваненко как участника "Автомайдана". Они похитили его и переместили в один из автобусов, на которых утром приехали из Харькова в Киев. Нападавшие вывезли мужчину в лесную местность в районе станции метро "Бориспольская" в г. Киеве.

Там в ночное время 22 января 2014 года потерпевшего незаконно, против его воли удерживали в палатке. Руководитель "Оплота" лично его пытал, мучил и применял другие насильственные действия, с целью получения информации об обстоятельствах по организации и деятельности "Автомайдана".

Суд также постановил взыскать с каждого обвиняемого по 200 тысяч гривен в счет возмещения морального вреда Иваненко.

Что предшествовало: В ОГП констатируют, что за совершение этих преступлений к уголовной ответственности в целом привлечены 16 человек, по 9 из них сейчас судами вынесены обвинительные приговоры.

Темы: ЕвромайдансудОфис генпрокурора
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