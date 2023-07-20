Дела Майдана: суд огласил приговор харьковским "титушкам", которые похитили и пытали человека

Двух жителей Харькова Антона Харченко и Александра Руденко, которые похитили и пытали человека, заочно приговорили к 7 годам тюрьмы.

Источник: Офис генпрокурора, Адвокатская совещательная группа

Детали: Приговор объявил 14 июля 2023 года Дарницкий суд Киева.

Они признаны виновными в пытках, хулиганстве, похищении человека и незаконном препятствовании организации или проведению собраний и митингов.

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Каждый из них приговорен к 7 годам лишения свободы.

В связи с длительным сокрытием осужденных от органов следствия и суда на территории РФ, судебное разбирательство в отношении них осуществлялось по специальной заочной процедуре.

Прокуроры в суде доказали, что вечером 21 января 2014 года возле станции метро "Петровка" в г. Киеве осужденные вместе с другими лицами, привлеченными руководителем "Оплота", напали на участников "Автомайдана". Они применяли предметы, заранее заготовленные для нанесения телесных повреждений.

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Во время нападения подозреваемые ошибочно идентифицировали гражданина Владислава Иваненко как участника "Автомайдана". Они похитили его и переместили в один из автобусов, на которых утром приехали из Харькова в Киев. Нападавшие вывезли мужчину в лесную местность в районе станции метро "Бориспольская" в г. Киеве.

Там в ночное время 22 января 2014 года потерпевшего незаконно, против его воли удерживали в палатке. Руководитель "Оплота" лично его пытал, мучил и применял другие насильственные действия, с целью получения информации об обстоятельствах по организации и деятельности "Автомайдана".

Суд также постановил взыскать с каждого обвиняемого по 200 тысяч гривен в счет возмещения морального вреда Иваненко.

Что предшествовало: В ОГП констатируют, что за совершение этих преступлений к уголовной ответственности в целом привлечены 16 человек, по 9 из них сейчас судами вынесены обвинительные приговоры.